Horóscopo de domingo 15 de janeiro de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Diante de uma bela pessoa que deve cruzar o seu caminho, evite passar uma imagem que produza desânimo, porque essa atitude não atrai ninguém e muito menos ela, cheia de energia...

Dinheiro & Trabalho: Haverá ainda um período de ajustes e equilíbrio, que não deve demorar muito, mas uma vez que esse novo estágio inicial seja ultrapassado, o restante que se prevê em seu signo, é bom porque a...

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Encontrar a pessoa ideal é possível, será apenas uma questão de olhar atentamente para quem desperta seu interesse, porque será recíproco. Acredite que é possível. Sua vida amorosa...

Dinheiro & Trabalho: A influência do seu planeta regente, atuará como benfeitor nas situações que mais o preocupam, lhe trazendo prosperidade. Os astros preveem para o seu campo financeiro um momento de grande...

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Do jeito que você gosta de viver as coisas da vida surgirá alguém, com quem você perderá a noção do tempo. Humor, ótimas conversas e diversão garantidas com ela a partir de agora...

Dinheiro & Trabalho: Assuntos e negócios relacionados ao lado financeiro se mostram muito positivos neste início de ano. Muitas situações que o deixam encucado são transitórias e o que agora o preocupa em breve...

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se aproxima alguém que começa a girar em seus pensamentos. Um futuro brilhante no amor começa a se vislumbrar, ela é a pessoa certa, é apenas uma questão de tempo. Contudo, vá...

Dinheiro & Trabalho: Até que enfim, e para sua tranquilidade, certos alinhamento astrais que surgem no seu horóscopo o colocarão no caminho da fortuna, siga essa trilha que o sucesso é garantido. Chega a sua hora de ter...

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Um encontro ao acaso permitirá reviver uma aventura do passado ou começar algo novo no amor, o que é mais provável, já que a pessoa que o deixará sem ação se une a você no momento...

Dinheiro & Trabalho: Como se você tivesse atravessado uma porta para outra dimensão, deverá sentir novamente essa motivação extra que mantém por dentro e que lhe faz muito bem. O dinheiro vai lhe dar muita...

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Com alguém que está chegando agora existe até a possibilidade de ser algo duradouro, já que é uma pessoa que preenche todas as condições para se tornar seu parceiro.

Tem...

Dinheiro & Trabalho: Com certeza é o tempo de crescer, por isso, olhe ao seu redor e você descobrirá oportunidades, mas não seja impaciente, estude-as, analise suas despesas e orçamento, recursos e limitações e...

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É uma jornada que dará sinais que um novo ciclo de felicidade começa e você não pode perder a oportunidade de viver um novo amor ao encontrar a pessoa que realmente vai oferecer...

Dinheiro & Trabalho: Neste mês deveriam de surgir mudanças tão importantes quanto positivas em sua situação financeira. Você conquistará uma boa parte do que explorar nas finanças. Você nasceu para coisas...

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Momento de deixar o pessimismo de lado, seja feliz e deixe a tristeza para trás. Sua intuição o conduzirá e reafirmará o que você já espera para os próximos dias. Se você está sozinho...

Dinheiro & Trabalho: Nesse período, o dinheiro flui constantemente, por isso tente manter um registro de tudo o que sai e entra para ter um melhor controle. Aproveite esse bom momento para gerenciar adequadamente...

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Em breve estará muito bem acompanhado e poderá superar os períodos de solidão que teve. Aproveite agora que uma aura magnética o envolve acentuando sua capacidade de conquista...

Dinheiro & Trabalho: Há dinheiro em seu caminho e, se você manter a disciplina financeira, em breve verá resultados muito promissores. A calma em sua vida se estabelece e sua capacidade de superar a maioria das...

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Esse ciclo que está se abrindo à sua frente é de realizações amorosas e o que quer para sua vida íntima já está ocorrendo. Fique conectado porque uma ligação ou uma mensagem que...

Dinheiro & Trabalho: Muito em breve você terá em suas mãos as oportunidades de resolver os problemas financeiros. O trabalho como um todo está altamente favorecido. Um momento em que sua visão de trabalho está nas...

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se sentira atraído por alguém, você estará no caminho certo, mas inquieto devido a tudo que estará acontecendo ao seu redor. Por vezes você não acredita no seu potencial, mas uma...

Dinheiro & Trabalho: Sua capacidade inata de ganhar dinheiro começa a se mostrar com mais força ainda nesta fase astral. Você terá o que precisa em muito pouco tempo, apenas atenda às suas intuições que agora estão...

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma fonte de energia interna o motivará a tomar uma decisão que finalmente o colocará em uma situação de felicidade. Neste início de ano é provável que uma nova pessoa entre...

Dinheiro & Trabalho: Logo você estará no caminho do dinheiro, na rota de consolidação de tudo aquilo que deseja fazer há algum tempo, especialmente se estiver pensando em aquisições e começar uma nova...