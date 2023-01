Horóscopo de sábado 7 de janeiro de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Deixe de lado os pensamentos ruins em relação a praticamente tudo, aproveite seus pensamentos para começar a preparar seu coração para um novo romance que aparece em seu...

Dinheiro & Trabalho: Nunca desista se estiver certo, pois neste momento, reivindicar o que é seu pode lhe render uma quantia em dinheiro e se livrar dos problemas financeiros. De forma alguma permita que circunstâncias adversas...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se os últimos tempo tem sido emocionalmente difíceis, com você um pouco irritado ou desiludido com o que acontece ao seu redor, agora certas coisas devem mudar. Você deve receber...

Dinheiro & Trabalho: Muitas coisas podem acontecer em relação ao dinheiro, terá sorte com ele. É um bom momento para colocar em prática algo diferente, no qual você foi cauteloso antes, mas use o bom senso, porque...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você pode ser apresentado a um parceiro em potencial ainda este mês, mas espere o momento certo, uma série de comportamentos “estranhos” dessa pessoa, para entrar no modo...

Dinheiro & Trabalho: Devem surgir movimentos e conversas paralelas no trabalho, e elas serão de natureza positiva, portanto, nada que o deva deixar preocupado ou desconfiado. Você terá acesso a uma...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: No amor há alguém que sonha em ter um relacionamento com você, mas que permanece no anonimato. Além de ser difícil para você, deve fazer o possível para descobrir esse...

Dinheiro & Trabalho: É muito possível que você se aproxime de pessoas que pertencem ao mundo dos negócios e das finanças, que poderão abrir algumas situações novas. Você terá vontade de explorar novos campos. É muito...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Alguém está chegando que encherá sua vida de fortes sensações de alegria. Apesar de gostar de entrar no clima de sedução e quer ir direto, tente ser mais livre no amor e procure ter...

Dinheiro & Trabalho: Para os nativos deste signo determinados e motivados a progredir, a sorte se aproxima deles e abre caminhos para a profissão e boa sorte nos negócios. O dinheiro passa a ser uma solução, mas ele...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Na sua vida sentimental você está em um bom estágio para a conquista e para conhecer novas pessoas em geral. Existem surpresas agradáveis em seu horóscopo, especialmente se você...

Dinheiro & Trabalho: A saúde do seu bolso vai melhorar consideravelmente, mas mesmo quando você sentir que o mundo é seu, tente não comprar tudo de uma vez. É importante que você não permita que o consumo exagerado...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Pessoas interessantes estão surgindo em sua vida e é um bom momento para abrir um pouco o seu coração e deixá-las saber quem você realmente é. Você pode ter uma surpresa com...

Dinheiro & Trabalho: Como você não pode saber o que o futuro reserva e as coisas podem mudar rapidamente, esteja preparado para uma nova realidade no tocante a dinheiro, bem mais tranquila e estável. A situação deve...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vibrações de amor e amizade são manifestadas em seu signo. Logo você poderá desfrutar de um romance apaixonado com quem aos poucos entra em sua vida pessoal. É uma boa...

Dinheiro & Trabalho: As dívidas e certos compromissos extras desaparecem com a entrada de um dinheiro não previsto para agora. São várias situações relacionadas a esse setor que você conseguirá fazer andar e que até agora...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você terá sonhos e intuições reveladoras sobre alguém, deixe-se levar por eles, porque você terá razão. É uma relação de amor muito interessante, se você seguir sua intuição e deixar...

Dinheiro & Trabalho: Não se deixe dominar pelo pessimismo, pois neste momento as estrelas lhe dão forças para superar o adverso. Prepare-se para viver bem e tranquilo. Período favorável para equilibrar a parte financeira...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No amor, um bom momento para experimentar novidades e conhecer novas pessoas. Planeje ir para um lugar diferente, você vai se divertir e se desligar de tudo. Conecte-se com pessoas...

Dinheiro & Trabalho: As pessoas nascidas sob este signo não devem se preocupar tanto com as despesas, pois financeiramente se recuperarão rapidamente. Embora nesta jornada se sintam tranquilos gastando ou investindo...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Este é um bom momento para o amor, então você pode se arriscar nessa área com alguém de quem você gosta. Assim que você fizer sua parte, poderá sair da monotonia e se divertir...

Dinheiro & Trabalho: Se você precisa de dinheiro, prossiga com seus planos, porque as circunstâncias são favoráveis. Se você quiser comprar algo, pode fazê-lo agora. Você obtém boas vibrações planetárias no setor... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A sequência dos próximos dias é altamente intensa no seu signo, tudo porque sentirá um forte desejo de se aproximar de quem se mostra cada vez mais interessante aos seus olhos...

Dinheiro & Trabalho: Financeiramente, você começará a notar uma melhora muito importante. A maneira como o dinheiro flui está favorecida neste momento. Por nenhuma razão você deve perder o otimismo por...Continue lendo o signo Peixes