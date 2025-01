Influencer que faz 'trisal' desiste de desfile que aborda o candomblé

A influenciadora Débora Peixoto, de 32 anos, conhecida por sua atuação como criadora de conteúdos adultos e por viver em um relacionamento poliamoroso, popularmente chamado de 'trisal', decidiu abandonar o desfile da escola de samba Salgueiro no Carnaval de 2025. A decisão foi motivada pelo enredo da escola, que aborda o candomblé, tema que, segundo Débora, conflita com seus valores cristãos de origem evangélica.

Débora explicou em suas redes sociais que teve uma crise de ansiedade ao ler a letra do samba-enredo. "Percebi que participar do desfile seria ir contra tudo o que acredito. Minha fé é muito importante para mim", afirmou. A influenciadora admitiu que a decisão foi difícil: “Não foi uma decisão fácil, mas ia muito além dos meus princípios. Foi difícil até porque era um sonho desfilar, mas infelizmente não foi possível. Tô triste, mas também estou aliviada!!”.

Débora ganhou visibilidade ao compartilhar sua vida pessoal e profissional nas redes sociais. Casada há sete anos com Anderson Peixoto, de 61, ela vive em um relacionamento poliamoroso com Luiza Marcato, de 28. O relacionamento entre Débora e Luiza começou durante gravações de conteúdos adultos e evoluiu para uma cerimônia simbólica, celebrando a união de maneira ecumênica e não convencional.

A decisão dela gerou debates nas redes sociais e no universo do Carnaval. Muitos seguidores apontaram uma contradição entre sua vida pública e os valores cristãos que ela diz defender. Apesar disso, Débora reafirmou que sua escolha foi baseada no respeito aos seus princípios religiosos.

O samba-enredo do Salgueiro

Intitulado "Salgueiro de Corpo Fechado", o samba-enredo da Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval de 2025 celebra a espiritualidade de matrizes africanas, com referências ao candomblé e outras tradições religiosas. A letra inclui trechos como: "Prepara o alguidar, acende a vela / Firma ponto ao sentinela, pede a bênção pra vovô / Faz a cruz e risca a pemba / Que chegou Exu Pimenta e a falange de Xangô".