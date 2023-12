Key Alves assina contrato e é nova coelhinha da Playboy: 'Posar nua'

Após realizar um implante de próteses de silicone nos seios, Key Alves anunciou nesta quarta-feira (20), que fechou acordo para se tornar uma das coelhinhas da Playboy, revista americana de conteúdo adulto.

"Sensação brasileira, estrela profissional do vôlei e nossa mais nova coelhinha", descreveu a nota publicada pelo veículo no Instagram. De acordo com a equipe da ex-BBB, houve uma longa negociação para acertar a assinatura do contrato de um ano com a Playboy.

"Quando era mais nova, trabalhar com a Playboy parecia um objetivo muito distante, mas sempre foi o meu sonho, então me esforcei muito e fiz acontecer. Tenho uma ética de trabalho forte e sinto que 2024 será o meu ano", afirmou Key.

Os conteúdos da ex-jogadora de vôlei poderão ser conferidos tanto na revista online, quanto no site oficial da plataforma, onde ela terá interações com assinantes do mundo todo. Inclusive, Key já revelou a sua vontade de posar nua, e segundo ela, em breve esse desejo será realizado.

"Representar a Playboy está sendo um sonho, eu sempre quis ser uma coelhinha! Hoje sou um símbolo de mulher; atleta, empoderada e sexy. Na Playboy, eu tenho desejo e vontade de posar nua, e em breve, vai se concretizar", compartilhou a atleta.

Por fim, a ex-sister agradeceu à equipe estadunidense da revista de entretenimento erótico nos comentários do anúncio feito no Instagram: "Obrigada a todos os envolvidos, estou tão feliz e animada por fazer parte do time Playboy", escreveu. "Vou representar muito bem o nosso Brasil no mundo". Confira: