Latino lança projeto 'Latinera'

Latino está de volta com um projeto 100% inédito: o “LATINERA”. Conhecido por seu pioneirismo no mercado fonográfico, o artista, sempre à frente das tendências, traz em seu novo projeto uma mistura excepcional do que há de melhor da música brasilera com a latina, um gênero que ela batiza de “Latinera” e que não por acaso, leva o nome do projeto.



O conteúdo vem sendo preparado com muito cuidado e carinho pelo cantor sob o expertise do produtor musical venezuelano LaBarca, trazendo autenticidade e fidelidade cultural ao projeto. O lançamento será faseado, sendo o primeiro volume previsto já para início de maio, com 5 faixas: SEQUESTRADA, SEXY TANGO, FALA PRA MIM, CÊ TEM O DOM e CINDERELA. E para que os fãs não percam nenhum detalhe, o cantor promete focar em cada uma dessas faixas em momentos diferentes no decorrer ainda deste ano, começando pela faixa número 1 do álbum (SEQUESTRADA).

A faixa, que foi inspirada no atual relacionamento do cantor com a advogada Raffa Rarbie, juntos há quase quatro anos, ganhou um arranjo animado com referências ao merengueton, ritmo latino que tem dominado os charts das plataformas de música digitais nos últimos anos e que já é um dos gêneros internacionais mais consumidos no Brasil. Com uma pitada do funk brasileiro e toda animação do maior showman do país, SEQUESTRADA promete conquistar seu espaço. Além dos fãs que já acompanham seu trabalho, o artista pretende atingir um público jovem e conectado no TikTok e outras redes sociais, estimulando o compartilhamento através de uma coreografia fácil e de uma linguagem jovial, super presente no dia a dia da moçada.