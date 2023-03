Mãe de Lexa quebra silêncio sobre expulsão de Guimê

Após a noite tensa da expulsão dupla de Guimê e Sapato, Darlin Ferrattry, mãe e empresária de Lexa, foi até as redes sociais e quebrou o silêncio após os acontecimentos que tiraram o sono de ambas. Ela declarou que está há 48 horas acordada e que estavam voltando para o Rio de Janeiro no momento da postagem:

“Galera, voltando pro Rio agora. A gente assistiu à eliminação, na verdade, a saída dos dois, e estamos voltando pra casa. Ainda não dormi nem troquei de roupa. estou com a mesma roupa. Estou literalmente, nossa, há 48 horas acordada. Mas é isso. Mãe é isso. É estar junto quando tem que estar. Partiu Rio de Janeiro”.

Lexa está decepcionada com o que Guimê fez no BBB23, quando passou a mão nas nádegas de Dania Méndez. Ainda assim, se sensibilizou com o marido quando ouviu que ele estava expulso do reality show global. Ainda na madrugada desta sexta-feira, 17 de março, ela fretou um jato e viajou para o Rio de Janeiro, onde se encontrou com o funkeiro.

Pouco antes, ela apareceu nos stories do Instagram, desesperada com a notícia. Logo depois, contou aos seguidores que iria ao Rio de Janeiro para ver o companheiro. De acordo com ela, o objetivo é entender tudo o que está acontecendo, mas também dar algum apoio ao brother. Afinal, o momento é delicado.



“Mais calma, estou pegando um jato que acabei de fretar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado num momento tão difícil”, disse.

Ao falar do futuro de seu relacionamento com o funkeiro, a cantora deixou claro que não pretende fazer disso algo exposto na grande mídia. Pelo contrário, vai respeitar seus limites, feridas e se recuperar como quiser.