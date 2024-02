Malu Borges fala de seus looks polêmicos e diferentões: 'Eu me descobri muito na moda

Em seguida, afirmou que a moda teve um papel crucial em sua vida. "Eu me descobri muito na moda junto com as pessoas, comecei a trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, fui me descobrindo ao mesmo tempo. Foi aí que conheci esse meu lado de gostar de coisas diferentes, e sempre que trago esses itens, bomba muito. Acho que tem um 'temperinho' especial, acabam dando uma movimentada", brincou.

Sobre inspirações no mundo fashion e na vida, respondeu: "As semanas de moda me inspiram muito, todo mundo do meu dia, e com certeza minha mãe me inspira muito. Acompanho muito essas fashion icons que todo mundo ama, como Hailey Bieber e Bella Hadid".