Michel vence prova e se torna o novo anjo da semana: 'conquistou a imunidade'

Na tarde deste sábado (10), aconteceu mais uma Prova do Anjo no "BBB 24". Quem se deu melhor dessa vez foi Michel, que além de conquistar uma imunidade, também poderá imunizar um aliado na próxima formação de Paredão.

Na dinâmica, alguns brothers foram responsáveis por fazer uma lista de itens que deveriam ser encontrados por outros em um grande labirinto. Os "clientes" não participavam da prova, apenas os "colaboradores" eram quem tinham a chance de receber o colar do anjo.

Marcus foi o responsável por fazer a lista do professor de geografia. Ele acabou encontrando os seis produtos de maneira correta, no menor tempo e com isso, acabou se tornando o anjo da semana. Confira: