Morte de Marília Mendonça tem relatório final do acidente revelado

Marília Mendonça nos deixou quando morreu aos 25 anos novembro de 2021 após sofrer um acidente fatal de avião em viagem para Minas Gerais, deixando todo o país de luto após perder uma de suas maiores vozes surgidas na nova geração de artistas, além de ter dominado o gênero sertanejo com maestria.

Quase dois anos após o ocorrido, nesta segunda-feira, 15 de maio, o laudo da perícia que investigou o acidente pelo foi concluído e divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). As informações são de publicação do portal Metrópoles.



O documento aponta que não houve falha humana ou mecânica, e que as decisões por parte do piloto “não demonstram erro”. Ainda, os cabos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) teriam sido um obstáculo para o avião e foi concluído não ter ocorrido qualquer tipo de falha operacional: “A mudança da rota não demonstra erro”.

Foi afirmado com convicção de que as informações da ocorrência aeronáutica do Cenipa detalham que as investigações “não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilidade, tampouco se dispõem a comprovar qualquer causa provável de um acidente”.



Diante disso, o objetivo do relatório é elaborar hipóteses que permitam entender “as circunstâncias que podem ter culminado na ocorrência e, dessa maneira, propõem a implementação de medidas por meio de recomendações de segurança”, a fim de “evitar a recorrência de acidentes aeronáuticos e de viabilizar o aprimoramento da segurança de voo e a consequente preservação de vidas”.