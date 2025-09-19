Música inédita cita adolescente achada desmembrada em carro de cantor

Uma música inédita do cantor norte-americano D4vd voltou a ganhar repercussão após a identificação de Celeste Rivas, adolescente encontrada desmembrada dentro de um carro registrado no nome do artista. A faixa circulava em plataformas de áudio independentes, onde o músico costuma publicar demos e versões inacabadas.

Segundo o site TMZ, o arquivo foi disponibilizado em dezembro de 2023 com o título “Celeste_Demo unfin”. Nos versos, o cantor menciona frases como: “Oh, Celeste, a garota com meu nome tatuado no peito” e “ouço sua voz cada vez que respiro, estou obcecado”. O detalhe chamou ainda mais atenção porque D4vd tem a mesma tatuagem citada na canção, semelhante à que marcava o dedo da jovem com o escrito “shhh...”.

Nas redes sociais, internautas apontaram outras coincidências que ligariam o artista à vítima. Fotos mostram D4vd em Lake Elsinore, região onde Celeste vivia antes de desaparecer em abril de 2024. Também circulam imagens dele ao lado de uma garota parecida com a adolescente, o que alimentou especulações sobre a relação entre ambos.

Apesar das suspeitas, ainda não há confirmação de que a “Celeste” mencionada na letra seja a mesma encontrada morta. Desde a descoberta do corpo, o cantor tem colaborado com as autoridades, mas seguiu com compromissos da turnê internacional. O show previsto para 4ª.feira (17.set.25), em Seattle, foi cancelado.

O TMZ também revelou que a mãe da vítima confirmou que a adolescente tinha um namorado chamado David. O nome real de D4vd é David Anthony Burke, coincidência que ampliou a repercussão do caso e mantém a investigação em aberto.