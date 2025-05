Palhaço incia 5ª volta ao mundo com apresentação em MS

O ator, palhaço e produtor Luciano Bortoluzzi, apresentou o espetáculo “Esperando o Lima” no palco Areninha, em Corumbá (MS), às 17h do último dia 16 de maio de 2025.

Inicialmente, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), entidade realizadora do festival, havia anunciado que o palhaço faria apresentação às 16h, mas o sol quente que iluminava a cidade branca fez o horário mudar. "Esperando o Lima foi às 17 horas, porque é quando o sol começa a cair, a luz fica maravilhosa. É a hora de ouro da fotografia. Estava tudo super bacana", introduziu Luciano, o palhaço Maestro Joanim.

Ele foi aprovado na categoria Artes Cênicas – Circo Internacional, pois tem mais de duas décadas de trajetória rodando o mundo com o trabalho. "O meu espetáculo está há 26 anos na estrada. E pra mim está sendo uma retomada. Juntando tudo que eu fiz, eu dei quatro voltas ao mundo. Quatro voltas ao mundo e agora eu começo a grande turnê da quinta volta ao mundo. E começou justamente pelo Festival América do Sul, lá em Corumbá", apontou o artista.