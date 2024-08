Pão de Açúcar oferece até 40% de desconto em cervejas especiais neste fim de semana

Neste mês o Pão de Açúcar comemora 65 anos – um marco histórico para a rede varejista reconhecida como uma das maiores do Brasil. Para celebrar a data junto com os consumidores, o Pão preparou uma programação de ofertas, com destaque para uma das promoções mais aguardadas pelos clientes: nos dias 2 e 3 de agosto (sexta e sábado), todas as cervejas especiais estarão com até 40% de desconto nas lojas físicas. Já no e-commerce da rede (site www.paodeacucar.com e app Pão de Açúcar Mais), a oferta inicia nesta quinta (1º) e vai até domingo (4). A celebração é em dose dupla, já que o Dia Internacional da Cerveja é celebrado no dia 2/8.

O Pão de Açúcar é reconhecido pelo sortimento diferenciado de cervejas especiais, com rótulos nacionais e importados de diferentes estilos para os mais diversos gostos e preferências. A promoção de cervejas especiais, além de oferecer preços atrativos para quem já aprecia a bebida, é uma oportunidade de incentivar que mais pessoas explorem novos sabores.

As ofertas de aniversário do Pão vão até o dia 31 de agosto e contemplam durante o período outras categorias-chave da rede, como vinhos, churrasco, destilados, cafés e pescados.

Os descontos são válidos para os cadastrados no programa de fidelidade Pão de Açúcar Mais, pioneiro no varejo alimentar. O cadastro é simples e gratuito, feito no app do Pão, e, para aproveitar as ofertas, basta ir na aba ‘descontos’ e clicar em ‘ativar ofertas’. Neste mês, novos cadastrados no programa de fidelidade e na Stix ganham 500 pontos stix a partir de R$ 150 em gastos. A dinâmica é válida para compras realizadas no mês de agosto.

Ainda, durante o mês de aniversário, clientes que utilizarem o cartão da rede terão até 25% de desconto em outras categorias, como whiskies, cafés e sorvetes. O Pão oferece, também, 65% de desconto na troca de pontos Stix pela linha de talheres Zwilling e refratários da marca WMF a partir do dia 1º/8.

Confira abaixo alguns rótulos de destaque. As promoções são válidas para DF, GO e MS.