Paola Carosella recebe Juliette e Fátima Bernardes em estreia no GNT

Paola Carosella estreia no GNT no dia 3 de maio, às 21h30, com o programa “Alma de Cozinheira”. Na atração, a apresentadora recebe, a cada episódio, dois convidados para um bate-papo animado e inspirador, e prepara um jantar especial com um cardápio exclusivo – incluindo aperitivo, prato principal e sobremesa. A receita perfeita para uma noite leve, gostosa, aconchegante e divertida.

“Tem sido um dos maiores desafios da minha vida, porque implica uma mudança de lugar. Eu me coloco em um lugar diferente do que eu sempre me coloquei, tanto na vida como na TV, que é o papel da chef de cozinha, da pessoa que cozinha ou julga pratos de comida. O Alma de Cozinheira é um programa em que eu trago a minha alma, minha essência, que também é de cozinheira, mas muitas outras coisas. Estou bastante orgulhosa com o que eu consegui entregar. Em tudo que eu faço, eu me coloco muito por inteira e isso tem ajudado”, comentou a apresentadora.



A atração mostra Paola Carosella de forma nunca vista antes em um programa: sua forma de cozinhar, sua postura, sua provocação e sua elegância natural que encantam as pessoas. Os bate-papos não são sobre comida, mas sim sobre vida, conquistas, família, amores e histórias inusitadas. Festejar, humanizar, transbordar, seduzir e experimentar são apenas alguns dos temas que embalam os episódios.

“Estamos felizes com a chegada da Paola ao GNT – uma pessoa já conhecida e querida pelo público – e por poder reunir no ‘Alma de Cozinheira’ sua essência pessoal e profissional. A ideia é que o programa seja da Paola pra gente, como uma amiga que conversa, ensina e compartilha”, afirma Patrícia Koslinski, Head de Conteúdo de Variedades nos Canais Pagos da Globo.

Produzido em parceria com a Floresta, o programa, que foi gravado na única casa do ícone da arquitetura moderna, Oscar Niemeyer, em São Paulo, conta com a participação de personalidades de diversas áreas, como jornalistas, artistas e especialistas.



“‘Alma de Cozinheira’ é mais do que um programa de culinária. A Paola se conecta de uma forma única com os convidados. As conversas vão para lugares inimagináveis e são surpreendentes. É muito além da cozinha, é realmente sobre alma”, comenta Flavia Morete, Diretora de Conteúdo da Floresta.

No primeiro episódio, Paola recebe Juliette e Fátima Bernardes e o tema não poderia ser outro: empoderamento feminino. No cardápio, um taralli com tapenade, parmesão e raspas de limão como entrada; no prato principal, pilaf de arroz selvagem com amêndoas e cogumelos e, por fim, um lemon posset de sobremesa. Ao longo da temporada, a atração contará também com a participação de Isabel Teixeira, Lília Cabral, Mônica Iozzi, Pedro Bial, João Vicente, Linn da Quebrada, Dani Calabresa, entre outros.