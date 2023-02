Por falta de provas, medida protetiva de Jojo Todynho contra ex-marido é derrubada

Ela já expôs o espermograma dele, disse que ele não conseguia fazer ela engravidar. Ele revelou que ela é bolsonarista e que fala mal de todo mundo nas costas, enfim.

Lucas Souza abriu recentemente a intimidade e pôde falar sobre a medida protetiva, que Jojo Todynho tinha aberto contra ele, que impedia ele de sequer citar o nome dela em público.



Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, Lucas Souza revelou que Jojo Todynho apresentou conversas no whatsapp que foram editadas, mas ele teve acesso a íntegra do assunto e conseguiu provar que ela estava errada.



“Meu advogado entrou [com o pedido], a Justiça tinha parado para o recesso de fim de ano, e agora em janeiro, foi recente, ele me falou que caiu e que não estava mais vigente”, disse o mais novo influenciador digital do mercado. “Meu advogado entrou com recurso para a medida protetiva cair, porque não tinha provas o suficiente, e que nenhum momento eu a ameacei.”.



DELEGADA A FAVOR

Lucas pediu a conversa para a operadora que Jojo Todynho usou para pedir a medida protetiva e foi até uma delegacia da mulher provar sua inocência:

“A delegada ficou ao meu favor. Eu [estava] na Delegacia da Mulher, [onde] só [tem] agressor, e eu chorando, falava: ‘Que humilhação. Eu não mereço isso pra minha vida, estar aqui respondendo a um processo de agressão’. A delegada até começou a orar pra me acalmar e falou: ‘Calma, Deus sabe de todas as coisas, você sabe que poderia ter sido pior’. Pra mim não existia coisa pior do que aquilo. E aí a delegada falou: ‘Fica tranquilo, meu parecer vai ser totalmente neutro, mas que vai mostrar o que você apresentou aqui'”.