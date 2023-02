Por que Roberta Miranda guarda mágoa de humilhação com Gusttavo Lima e não perdoou até hoje

E a famosa cantora Roberta Miranda, que como todos sabem, não tem papas na língua e sempre fala o que pensa, sem dúvidas, ao longo de sua carreira se tornou uma das artistas mais amadas e respeitadas do Brasil.



Polêmica em algumas declarações, inclusive, muitos não sabem, mas Roberta Miranda guarda mágoa do cantor Gusttavo Lima que não perdoou até hoje.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Roberta Miranda abriu o jogo sobre diversos assuntos, tanto da sua vida pessoal, quanto profissional, e aproveitou para falar sobre uma situação chata que teve com Gusttavo Lima.



O assunto comentado pela rainha do sertanejo foi sobre uma mágoa que ela teve com o embaixador. Em suas palavras, ela afirmou que certo dia, ela foi ao show de Gusttavo Lima e chegando lá ela soube que Gusttavo estaria passando mal em seu camarim, poucas horas de sua apresentação de fato rolar.

Ao saber da notícia, ela teria ligado para um médico de confiança que se colocaram à disposição para atender Gusttavo Lima caso necessário. No entanto, quando ela quis saber de novas informações a respeito de como estava o famoso, os seguranças dele simplesmente a destrataram e a empurraram.



“Quando eu ameaço de entrar, o segurança que é o Paulão, meteu a mão e disse: ‘aqui você não entra!’. Eu falei: ‘tudo bem!’, voltei para o meu carro junto com meu segurança Alexandre. Quando eu cheguei, o segurança meteu a mão e falou: ‘aqui você não entra!’”, iniciou.

“Eu disse: ‘pera aí cara! Acho que você está me estranhando, estou aqui há uma hora e só quero dar um abraço nele enquanto ele está subindo a rampa’. E ele disse: ‘Não, aqui você não entra’ então ele mandou eu me fud*r”, relatou Roberta Miranda.

Segundo a própria cantora, ela tomou o que aconteceu e chegou a chorar dentro do seu carro. Depois disso, ela decidiu que iria abrir um processo contra o segurança de Gusttavo, mas desistiu logo depois, após seu advogado informar que Gusttavo Lima obrigatoriamente se envolveria na ação judicial.

Mais detalhes do caso envolvendo os sertanejos

A famosa desistiu do processo para preservar Gusttavo Lima, no entanto, o próprio segurança tomou a iniciativa de processá-la.

“Ele [o segurança de Gusttavo Lima] é misógino e quem corroborar com isso é misógino! Como sou uma mulher que luta pela mulher em todos os sentidos, que respeite a mulher, que não bata, não xingue e coloque a mulher em um pedestal que é onde ela deve estar de verdade, eu não posso ser compatível com uma misoginia dessas”, disse Roberta Miranda.



E foi esse o relato da cantora Roberta Miranda, sobre o fato de que ela ficou muito magoada com Gusttavo Lima, pois ele não impediu que o seu segurança a processasse, já que Roberta tinha retirado a ação quando chegou em seu conhecimento que envolveria Gusttavo.

“A partir do momento, se eu tiro um processo, porque esse processo ia bater nele, ele tem que devolver isso. Se ele é homem, cavalheiro, se é um cara que tem educação. Ele tinha que ligar era para a colega dele”.

Ao final, ela reafirmou sua indignação com a postura do funcionário de Gusttavo Lima: “Esse assunto, até hoje não sei se me dá nojo ou alguma coisa. Confio na justiça e vou fazer o que a justiça mandar. Não tiro um milímetro do que eu penso e digo misoginia não é comigo”.