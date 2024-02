Rafaella Justus exibe resultado de cirurgia no rosto e web reage: 'Ainda mais bonita.'

Rafaella Justus postou o primeiro vídeo após se submeter a uma rinoplastia. Aos 14 anos de idade, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus também passou por uma cirurgia no nariz para corrigir o desvio de septo.

Em vídeo publicado no TikTok, Rafaella Justus exibiu o resultado, ainda com um curativo no nariz. Ela aparece sorridente e cantando Valerie, canção que fez sucesso na voz de Amy Winehouse. "Rinoplastinada", escreveu a adolescente na legenda, em que também usou emojis de nariz e um coração. O registro repercutiu nas redes sociais e rendeu elogios ao novo visual da garota.

"Ficou ainda mais bonita. Admiro cirurgias que são feitas quando necessárias e de forma sutil", comentou um perfil de fofocas no X/Twitter. "Ficou parecendo a mãe dela", comparou outra conta.

A operação foi feita em 10 de fevereiro. A Leo Dias, Ticiane Pinheiro deu detalhes sobre a decisão da filha: "Era algo que ela queria, uma vaidade feminina. Como ela já tinha de realizar a cirurgia de desvio de septo, ela logo aproveitou para dar uma afinada no nariz também". Confira como ficou: