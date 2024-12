Rituais de sorte: os hábitos mais curiosos das estrelas no Ano Novo

Com a chegada do final do ano e das festas que celebram a conclusão de mais um ciclo, é inevitável pensar nas tradições. Mesmo aqueles que não são supersticiosos costumam acompanhar familiares e amigos em hábitos do período, como se vestir de branco, pular ondinhas e comer frutas específicas.

Segundo uma pesquisa conduzida pela plataforma de relacionamentos “Badoo” em 2020, 34% dos brasileiros se consideram supersticiosos em alguma medida. O número, o qual representa 1/3 de toda a população do país, inclui tanto pessoas “comuns” quanto algumas das celebridades mais conhecidas.

É interessante notar também que superstições dependem grandemente de aspectos culturais, o que significa que algo tradicional no Brasil não será seguido lá fora (e vice-versa). Por conta disso, o texto a seguir irá focar nos famosos brasileiros, levando em conta os aspectos únicos da nossa realidade.

Considerando esses dados, uma pergunta surge: afinal de contas, quais são os rituais que os famosos praticam para garantir sucesso no ano vindouro? Entre aqueles que têm crenças firmes no que fazem e os que apenas exercitam a tradição, nós fizemos uma lista recheada de informações interessantes.

1. Márcia Sensitiva

“Márcia Sensitiva” é a alcunha pela qual é conhecida uma das figuras mais populares no âmbito das superstições. Na internet, diversos momentos de Márcia em seu antigo programa de rádio viralizaram como “memes”, o que a fez ser contratada para conduzir o programa “Mapa das Estrelas”, no Lifetime.

Astróloga há décadas, Márcia Fernandes não apenas segue as superstições para a virada do ano, como as indica para seus seguidores. Em entrevista para o Portal Leo Dias, Márcia recomendou o clássico branco, afirmando que “branco porque é uma noite especial, onde todos os deuses estão chegando”.

2. Preta Gil e Marina Ruy Barbosa

Para muitas pessoas, o importante não é como irão celebrar a virada do ano, mas com quem o farão. Esse é o caso da cantora Preta Gil, a qual afirmou, em entrevista para o portal da revista Vogue, que “se eu tinha alguma superstição, ela foi por água abaixo”. Esse é o caminho de muitos supersticiosos.

Essa é a mesma crença da atriz Marina Ruy Barbosa, a qual acredita que o melhor ritual que existe é estar na presença de quem nós amamos. Tanto ela quanto Preta Gil mostram um lado diferente das superstições, um pouco mais cético, mas que não deixa de lado o desejo por um ano mais próspero.

3. Ana Hikari

Em 2024, a atriz Ana Hikari viveu a sua primeira vilã na televisão, a ambiciosa Mila na novela “Família É Tudo”. Antes disso, Hikari era mais conhecida pelo papel de Tina em “As Five”, uma performance muito diferente e que a coloca como uma das atrizes jovens mais versáteis trabalhando atualmente.

Quando o assunto são as superstições e de acordo com publicação da Folha de São Paulo, Ana Hikari diz que "sempre procuro usar branco e às vezes uma calcinha colorida, mas varia". A superstição sobre a cor da calcinha é antiga e tem relação com diversos aspectos da vida, como o amor e o dinheiro.

4. Emma Roberts

Primeira celebridade gringa da lista, a atriz Emma Roberts é a prova de que superstições não são uma exclusividade brasileira. Mais ainda, a superstição na qual ela acredita, de acordo com publicação da revista Elle, é em não passar debaixo de uma escada aberta. Essa é uma que a maioria de nós já ouviu!

A ideia de que passar debaixo de uma escada traz azar é antiga, com estudos datando a crença do Antigo Egito. As razões relacionadas a essa superstição variam, com algumas fontes citando um espaço de espíritos maus, enquanto outros associam o ato à renúncia de uma posição elevada na sociedade.

5. Angélica

Um estudo da BBC publicado em 2022 mostrou que, em São Paulo e no Rio, o número de jovens sem religião superou o número de católicos e de evangélicos. Esse cenário, porém, esconde um grupo de pessoas curioso: aqueles que não têm uma religião, mas acreditam em elementos como as “energias”.

A apresentadora Angélica parece fazer parte desse grupo, citando em entrevista à Quem que ela e a família são muito expostos e que, como consequência, são atingidos por energias boas e ruins. A partir dessa afirmação, Angélica conta que no réveillon come lentilha e doze uvas e pede saúde à sua família.

Foto de martin_hetto por Pixabay

6. Ary Fontoura

No item anterior nós falamos brevemente sobre pessoas sem crenças religiosas, mas o sincretismo é ainda mais presente no Brasil. Ary Fontoura, celebrado ator com décadas de carreira, por exemplo, afirma fazer oferendas para Iemanjá como parte de suas superstições para um novo (e melhor) ciclo.

Aliado a isso, Fontoura conta que “reza, sempre pensando num mundo melhor”, o que é um lado altruísta das superstições que vale a pena ser explorado. Mais do que tentar atrair boas coisas para si próprio, há muitos que realizam rituais com o objetivo de que o ano de outros indivíduos seja melhor.

7. Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga dispensa apresentações, mas você sabia que ela tem uma das superstições de ano novo mais inusitadas de todas? Segundo o portal Terra, durante a virada do ano a famosa se posiciona num lugar alto, sem colocar os pés no chão, e comer lentilhas. Curioso, não?

É certo que as superstições variam de pessoa para pessoa, com muitas delas sendo exclusivas de um indivíduo e fazendo um sentido próprio para ele. Por esse viés, observamos uma ideia nova sobre as superstições: aquela de que elas podem servir como estímulo para lutar por objetivos no ano seguinte.

8. Taylor Swift

Segunda artista internacional da lista, a cantora Taylor Swift tem superstições muito diferentes da maioria dos brasileiros. Uma das mais conhecidas por seus fãs é a conexão da famosa com o número “13”. A crença no poder desse número vai muito além do ano novo, envolvendo aspectos da carreira.

Segundo o portal O Globo, o álbum “Midnights” foi propositalmente lançado com 13 faixas na data de 21 de outubro. Não viu a conexão do 13 com esse último número? Pois basta somar 2+1+10 (em referência ao mês) e o resultado é 13! Investigando a carreira de Swift, essas coincidências persistem!

E você, em qual superstição acredita? Seja apenas para o ano novo ou em todas as épocas, é certo que elas já fizeram parte da sua vida em algum momento. Nas palavras do escritor Fernando Pessoa, “saber ser supersticioso ainda é uma das artes que, realizadas no auge, marcam o homem superior”.

Se as superstições têm ou não relevância ao sucesso individual, nós não somos capazes de dizer. Assim como outros hábitos e crenças que dependem unicamente da fé, uma parte importante do bem que as superstições fazem está no próprio indivíduo. Quando trabalhamos em prol de algo, a sorte vem!