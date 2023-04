Saiba tudo o que rolou nas primeiras horas de Amanda como vencedora do BBB23

Amanda venceu o “BBB23” com quase 70% dos votos e embolsou nada menos que R$2,8 milhões – maior valor da história do programa para um participante. Está curioso (a) para saber como foram as primeiras horas da mais nova milionária do Brasil?

De acordo com Gshow, a vencedora da 23ª edição do reality se quer dormiu nas primeiras 12 anos após o fim do programa. Dos Estúdios Globo, a médica seguiu para uma casa que foi alugada pela família e lá celebrou a vitória com amigos e familiares.

A qrecepção foi de rainha, com direito a presentes, cuidados com a beleza e o seu prato favorito: filé à parmegiana com arroz branco.



Amanda ainda recebeu uma visita surpresa: Cara de Sapato fez questão de comparecer para abraçar a grande campeã do programa. No confinamento, os dois tiveram uma relação bem próxima. De acordo com o site, a médica contou que o reencontro foi marcado por muita emoção e que o lutador estava segurando a etiqueta que ela colocou na mala dele antes de sua saída do confinamento.