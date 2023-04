Simony retoma tratamento contra o câncer de intestino: 'Mais essa luta'

Na noite desta quarta-feira, 26 de abril, Simony postou um vídeo, revelando que começará uma nova luta contra o câncer de intestino, detectado em durante exames de rotina em agosto do ano passado. Respondendo bem à primeira fase do tratamento, nesta data, fazendo uma consulta com o Dr. Fernando Maluf, oncologista que tem acompanhado tudo de perto, Simony descobriu que tem alguns pontos da doença ainda em atividade no organismo.



“Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações o amor, a fé é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando pra mais essa luta. Gratidão , Dr. Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez . Fé”, legendou ela.

Nas imagens de vídeo gravadas pelo próprio médico, ele explica que depois de seis meses de quimio e radioterapia, ela havia encerrado as sessões em dezembro passado.

“A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia, em uma lesão intestinal e essa resposta foi muito importante. Mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia. A Simony está animada, positiva. Ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, disse o oncologista.