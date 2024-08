Sorteio da Mega-Sena acontece hoje com prêmio de R$ 65 Milhões

O concurso 2.764 da Mega-Sena está marcado para hoje à noite, com o sorteio das seis dezenas ocorrendo às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio do concurso 2.764 da Mega-Sena, que já acumulou R$ 65 milhões, será sorteado hoje às 20h (horário de Brasília). A cerimônia ocorrerá no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O sorteio será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Os interessados ainda têm até as 19h (horário de Brasília) para fazer suas apostas, que podem ser realizadas em casas lotéricas autorizadas em todo o Brasil ou pela internet. O valor de um bilhete com seis números é de R$ 5.