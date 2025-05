Virginia Fonseca canta hit ligado a apostas em evento após depoimento na CPI das Bets

Virginia Fonseca e Zé Felipe participaram de um evento no Rancho do Maia no sábado (17). Durante a festa, Virginia cantou com os presentes o hit "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", sucesso de Zé Felipe, Oruam, MC Tuto e Rodrigo do CN.

A música faz referência ao “Jogo do Tigrinho”, nome popular do jogo de apostas Fortune Tiger no Brasil. Essa associação traz à tona a ligação da influenciadora com o universo das apostas online.

Na mesma semana, Virginia prestou depoimento na CPI das Bets, convocada pela senadora Soraya Thronicke. A investigação mira a estratégia das empresas de apostas que usam influenciadores digitais para atrair jogadores.

Sua aparição no Senado gerou grande repercussão, tanto pelo discurso quanto pelo visual descontraído. Virginia usou um moletom com estampa da filha, maquiagem leve e carregava um copo térmico rosa.

Após o depoimento, a influenciadora perdeu cerca de 600 mil seguidores no Instagram. Muitos internautas criticaram sua participação na CPI, sobretudo por seus contratos milionários com empresas de apostas.

No evento do Rancho do Maia, Virginia apostou em um look casual com camiseta da Hello Kitty e camisa rosa. O estilo reforçou a imagem informal que chamou atenção na audiência pública.

A presença de Virginia e a escolha da música evidenciam sua conexão com o mundo das apostas, tema que segue em destaque nas discussões públicas sobre seu trabalho.