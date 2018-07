Segundo Sol Agenor flagra clima entre Nice e Cacau, fica em choque e dispara: “Aberração”

Pilhado com a sexualidade de uma das filhas, Agenor (Roberto Bonfim) vai começar a ver maldade em tudo em Segundo Sol, até mesmo no clima de amizade entre a sua mulher, Nice (Kelzy Ecard), e Cacau (Fabíula Nascimento), que passarão a trabalhar juntas no restaurante.A dona do local ficará animada com o sucesso que a comida de Nice fará e decidirá agradecer. Nesse momento, o machista, que trabalha no local como garçom, chega e se depara com as duas. A patroa deixa o local e, a sós com a esposa, Agenor começa a fazer insinuações.

“Você tá com uma cara, Agenor, capaz de talhar o leite”, comenta Nice, assustada, e ele dispara: “Você se dá tão bem com essa Cacau, quem vê vocês duas conversando parece até que…”. “Que o quê, Agenor?”, interrompe a esposa.

“Sabe o que eu acho que você devia fazer? Passe logo pro time de sua filha, calça umas botinas e vá marchar”, ordena, referindo-se de forma pejorativa às mulheres lésbicas. Nice então se revolta e reage:”Larga de ser infame!”.“Ôxe, eu?! E você, que tá aí toda prosa que vai ganhar um netinho daquela desavergonhada?! Se a aberração-bebê for menina feito a mãe, capaz de ser jogador de futebol quando crescer… pode até querer virar homem, igual à outra lá daquela novela que você gostava de ver”, detona.

“Acha lindo essa doença né, Nice?”, ironiza ainda. “Acho é triste que pense assim. E o que é que vai fazer agora que sabe que Maura tá grávida?”, questiona a mulher. “Tá com medo? Vergonha que é bom, tem não, né? Eu vou indo, pode ser que eu esbarre em alguém que queira saber dessa história…”, dispara.

“Agenor, espera! O que tá pensando em fazer?!”, questiona Nice.

AGENOR INSTIGA DORALICE

Agenor (Roberto Bonfim) vai se revoltar ao saber que a sua filha, Maura (Nanda Costa), que é lésbica, engravidou por meio de inseminação artificial em Segundo Sol e que o filho é de Ionan (Armando Babaioff). Ele chegará a dizer que quer a morte da criança e, em seguida, tomará uma atitude drástica.

Revoltado, o homem vai até a casa de Doralice (Roberta Rodrigues) e conta a história de forma distorcida, causando a maior confusão. “Ele engravidou a minha filha, que também é policial! Achei que devia saber da sem vergonhice dele com minha filha”, dispara, deixando Doralice em choque.

Doralice agride Ionan (Foto: Reprodução)

Inicialmente, ela fica sem acreditar, mas começa a ficar agoniada e vai perguntando como ele descobriu. “Enquanto a senhora tava aqui, limpando traseiro de menino pequeno, ele tava com a minha filha num almoço de família! E a outra sapata não foi convidada”, dispara, cheio de veneno.

“Minha mulher confessou que a aberração é filhote dele, do seu marido! Policialzinho safado! Tá mal servido em casa, só pode, pega até mulher que gosta de mulher”, debocha ele, que é expulso de lá, enquanto Doralice parte para a delegacia, soltando fogo pelo nariz.

Ionan, Selma e Maura formam triângulo amoroso em Segundo Sol (Foto: Montagem)

“Não é possível, não pode ser… não pode ser verdade…”, dirá ela, que chega no local, flagra Ionan e Maura escolhendo um berço para a criança, e dispara: “Eu vou lhe matar, desgraçado!!! Descarados…escolhendo o bercinho do bebê que vai ter com sua amante?”.

“Vou lhe esfolar, Ionan! Eu cuidando de seus filhos e você embuchando essa aí? Falsa lésbica! Se faz de fanchona pra passar o rodo no marido dos outros! Só não lhe parto a cara com pena dessa criança que tá no seu bucho, o filho bastardo desse canalha!!!”, detona ainda mais.

“Não é nada disso que você tá pensando, Dora, eu só doei o sêmen!!!”, diz ele. “Tem dois lá em casa que você doou o sêmen também, desgrama, vou lhe ensinar a não trair sua mulher”, ameaça. Ele explica que foi doado no laboratório, mas Doralice ignora e parte para cima.

“Não interessa, você vai ter um filho com ela, me enganou, pra mim dá no mesmo, se não relou ainda, vai relar, quer relar! Vou lhe dar uma surra como você nunca tomou, Ionan!!!”, anuncia. “Se eu fosse a senhora, Dona Doralice, descia o cacete nesse seu marido”, dispara o delegado.

Ionan e Maura em cena de Segundo Sol (Foto; Divulgação)

“É o que vou fazer”, diz Doralice, que o agride ali mesmo, na frente de todos os colegas de Ionan, que riem da situação. Por fim, ela deixa o local e finaliza dizendo: “Não apareça lá em casa, Ionan, ou vou continuar com a surra lá! Nosso casamento acabou, nunca mais apareça na minha frente, traidor, desgraçado”.

Em casa, Ionan chega e flagra Doralice jogando todas as suas coisas pela janela, dizendo: “Você tá expulso da minha casa e da minha vida, Ionan! Não tem conversa! Se entrar em casa, te mato! Sonso! Me enredou com aquela historinha de amiga gay, tudo muito moderninho, eu fui uma besta”.

Ionan apanha de Doralice (Foto: Reprodução)

“Você é igual seu pai, mulherengo, safado, mentiroso, botam bucho em tudo que é mulher que aparece! Até em mulher macho?!”, questiona, diante de toda a vizinhança, que ouve. “É pra ouvir mesmo! Tirando onda de certinho pra cima dos outros… Quero que todo mundo saiba o safado que você é”, esbraveja.

“Tão ouvindo, minha gente? O policial Ionan Falcão é um adúltero! Mentiroso, traidor! Some da minha frente se não quiser que lhe esgane! Em filho meu você nunca mais põe o olho! Vá criar o bastardo! Nunca mais quero ver a sua fuça”, finaliza ela, deixando o marido na rua, sem ninguém.

A cena vai ao ar no dia 18 de agosto.