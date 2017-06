XD Comics + Ordem de Merlim Amantes de Harry Potter realizam 1º Beco Diagonal nesta semana em Campo Grande "A loja referência em artigos nerds XD Comincs, realiza o evento neste domingo na Capital"

Foto: Tero Queiroz

Acontece neste domingo (11) em Campo Grande a Primeira feira voltada ao mundo de Harry Potter.

O evento criado pelos donos da XD Comics em parceria com o Grupo Ordem de Merlim, foi intitulado 1º Beco Diagonal, promete movimentar o domingo dos apaixonados pelo best-seller, que também emplacou longa franquia de sete romances pelas mãos da roteirista britânica J. K. Rowling.

Com início marcado para as 14h30 e término previsto para as 18h30, os realizadores explicam que haverá venda de doces, camisetas, livros, jogos e muito mais, "E tudo com precinho especial para os apaixonados nas aventuras de Harry", diz Henrique Kawaminami, um dos donos da XD Comics.

O encontro ainda promete impressionar com algumas surpresas, "Só quem for saberá o que é", deixa o suspense Henrique.

Os 'potterheads' (como são chamados os fãs da franquia), a organização do evento inédita, uma parceria XD Comics (loja referência em artigos nerds), com o grupo da Ordem de Merlin (que reúne pessoas que gostam do universo de Harry Potter).

?Ordem de Merlim

Apaixonados pela franquia e integrantes da Ordem de Merlim em Campo Grande. Foto: Divulgação/Assessoria

O grupo criado a menos de um ano, começou com um encontro para uma pré-estreia de um filme da série Harry Potter e segundo os integrantes atualmente o grupo num todo possui cerca de 50 membros ativos e promovem eventos, além do clube do livro e de encontros com atividades para entreter o grupo, como quiz, jogos e brincadeiras.

Foto:Divulgação/Assessoria

?“Nossa ideia é atrair as pessoas que curtem Harry Potter, com um evento que lembrará o Beco Diagonal, com lojas vendendo diversos artigos, como varinhas, camisetas, doces, chaveiros, batons, desenhos e muito mais”, conta a engenheira sanitarista e ambiental, Simy Caroline Suzukawa (25), uma das organizadoras da Ordem de Merlin. “A Ordem de Merlin está aberta para novos membros, é só entrar em contato pelo Facebook”, complementa Simy, deixando o convite para novos integrantes.

Ainda segundo os realizadores, o evento em parceria com a 'Ordem', contará com 14 estandes de produtos inspirados na série e além de comprar, o objetivo e conhecer pessoas fãs, você terá a oportunidade de fazer novas amizades, destaca Jéssica Carvalho (21), sócia-proprietária da XD Comics, “Campo Grande tem poucos eventos em que o foco é a pessoa geek ou nerd. A XD está trabalhando para fazer que essas pessoas tenham mais divertimento e opções... Deu muito certo esta parceria e estamos ansiosos pra domingo”, destaca a proprietária.

Ainda segundo Jéssica caracterizar-se esta valendo, “Vale vir caracterizado com seu personagem preferido da série”, finaliza.

Serviço

O Primeiro Beco Diagonal de Campo Grande acontece neste domingo 11/06 das 14h30 ás 18h30 na XD Comics, localizada na Rua Uberlândia, Nº 28, Vila Rosa Pires. Mais informações no evento do Facebook , na página da Ordem de Merlin e na página da XD Comics.