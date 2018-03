Artistas e produtores se unem e realizam 1Âº Kafofo em Campo Grande

'Undergrounds' Artistas e produtores se unem e realizam 1º Kafofo em Campo Grande 'Primeira edição do Kafofo terá música, gastronomia, artes plásticas, projeção, entre outras atrações'

'Camila Santana fará hambúrgueres pelo ateliê Massas Capivara' Foto: Divulgação/Assessoria

Com o intuito de levar cultura e arte para um espaço há anos inativo, artistas e produtores culturais se juntam para fazer o kafofo, amanhã, sábado (10), a partir das 16h. O evento contará com música, gastronomia, artes plásticas, projeções e outras atrações. A entrada é gratuita.

O Kafofo acontecerá na parte externa de um terreno que possui cerca de 1100 metros quadrados e um prédio que possui 13 salas e mais 21 quartos. Sua construção aconteceu no início da década de 1960, já serviu de moradia e teve uma das primeiras lojas abertas na periferia de Campo Grande, a Santa Bárbara.

Com a festa a proprietária, juntamente com os artistas e produtores culturais pretende revitalizar o local o transformando num grande centro cultural, que terá venda de comida, exibições de filmes, peças teatrais e lojas comerciais.

Haverá muita arte, com Erika Pedraza. Foto:Divulgação

O nome da festa, Kafofo, é para lembrar que ainda é possível existir espaços undergrounds que devem ser usados para fomentar e disseminar a cultura de Campo Grande.

O evento contará com os djs Aruan Barcelos, André Garde, entre outros, com hambúrgueres e pastéis do Ateliê Massas Capivara, Sabores pizzas, exposições artísticas, vendas de materiais artesanais, performances, além de inúmeras outras atrações.

Serviço

O Kafofo acontece na rua Euller de Azevedo, 370, São Francisco.