Famosos BBB18: Lucas confirma fim do seu noivado "Não estamos mais juntos", disse o BBB no programa Rede BBB

Foto: Reprodução/TV GLOBO

Eliminado no paredão realizado na noite de terça-feira (06), Mahmoud participou do programa virtual Rede BBB, apresentado por Fernanda Keulla, e seu colega de confinamento, Lucas, fez uma participação especial.

Lucas deixou um recado para Mahmoud."Você foi honesto, foi intenso. Estou morrendo de saudade de ti. Vem aqui me visitar em Fortaleza, você está no meu coração. Tudo está sendo muito intenso, no meu caso foi muito diferente.

O Big Brother não teve apenas 20 participantes, teve 21, vão te explicar isso"."Explica você para o Mahmoud. Lucas como está sua situação aqui fora?", indagou Fernanda. "O Lucas entrou com a Ana Lúcia no programa, hoje a gente não está mais junto, não teve jeito. Hoje ela ficou muito famosa, muito conhecida, teve milhões de seguidores, virou uma digital influencer. A gente não conseguiu conversar direito ainda.

Vamos dar tempo ao tempo, tivemos uma conversa juntos e o pessoal começou a falar que o fim do relacionado era marketing. Então vamos dar tempo ao tempo e sentar para conversar mais para frente", finalizou o ex-BBB.