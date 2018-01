Circo do Mato oferece a oficina NAS ALTURAS

A oficina NAS ALTURAS é oferecida pelo Circo do Mato - Grupo de Artes Cênicas para adultos e jovens à partir de 12 anos; de preferência para pessoas com alguma experiência em atividades físicas (circo, ginástica, dança, etc) e tem vagas limitadas!

Serão desenvolvidas técnicas circenses de acrobacias aéreas, como alongamento, resistência física, tecido acrobático, trapézio fixo e lira.

A oficina será realizada de 22 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018 , na sede do Circo do Mato - Rua Tonico de Carvalho 263 - Bairro Amambaí em Campo Grande/MS. Com aulas 2ª, 3ª, 5ª e 6ªf de 18h30 às 20h30 e ministrada por Taira Sanches e Murillo Atalaia.



As inscrições são feitas pelo email oficinacircodomato@gmail.com e para maiores informações basta acessar o site do grupo http://circodomato.blogspot.com.br/ ou pelo telefone 99912-1420.



Taira Sanches – graduada em Artes Cênicas pela UEMS, especialista em Trabalho Pedagógico em Educação Infantil e mestranda em Educação, ambas pela UEL/PR. Atuou como instrutora circense na OMEP - Organização Mundial para Educação Pré-escolar - Campo Grande/MS em 2015. É integrante do Circo do Mato desde 2012. Atualmente cursa a Escola de Circo de Londrina/PR.

Murilo Atalaia - Circense e ator, atua no Circo do Mato desde 2013, cursa a Escola de Circo de Londrina/PR desde 2016, atuou como instrutor circense para infância e juventude no CICA - Centro de Integração da Criança e Juventude - Campo Grande/MS em 2016, ministrou a Oficina de Circo nas Férias - Ludicidade no Circo (para crianças) e Técnicas de Circo: Trapézio Fixo, Tecido liso e Acrobacias de Solo (para adultos) no Circo do Mato em 2016.