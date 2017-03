Variedades Curso gratuito de documentário vai produzir obras para comemorar os 40 anos

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a TVE, oferece o Curso Gratuito de Documentário. O curso é direcionado a pessoas que tenham formação ou experiência nas áreas de História, Letras, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Artes Visuais, Produção Cinematográfica/Audiovisual, Fotografia, Design, Música, não sendo restritiva a participação.

A proposta é envolver 30 cidadãos sul-mato-grossenses no curso, que terá como resultado a produção de cinco obras audiovisuais com duração mínima de 10 minutos e máxima de 15, ou seja, formato de curta-metragem, que posteriormente serão exibidas na TV Educativa, enviadas a festivais que tratam especificamente de materiais de arquivos e ficarão à disposição para pesquisa e para serem exibidas nas atividades educativas do MIS.

A série de curtas “MS 40 anos” deve incentivar a difusão dos acervos (serão utilizados materiais de arquivo disponíveis na TVE e no acervo pessoal de Adão Mathias, funcionário aposentado da TV) e conscientizar o público sobre a necessidade de identificar e preservar a documentação cinematográfica, com a realização de filmes a partir de imagem de arquivo, difundindo a memória do Estado e discutindo sobre a necessidade de formação na preservação e manutenção dos arquivos.

Na teoria será apresentada a potencialidade dos chamados “materiais de arquivo” na construção de uma obra e discurso audiovisual, fazendo com que os participantes busquem e experimentem novos sentidos na utilização de imagens produzidas em tempos de outrora.

O curso tem duração de seis meses com carga horária total de 160 horas, sendo inclusas as captações externas e as aulas teóricas e visionagem a serem realizadas no MIS e na TVE. A coordenação, orientação dos trabalhos e aulas teóricas estão a cargo do publicitário, produtor executivo, roteirista, diretor e editor da TVE, Carlos Diehl; da jornalista, cineasta e coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro e do diretor de TV e editor, Adão Mathias.

O diretor-presidente da TVE, jornalista Bosco Martins, diz que esse curso de documentário “está dentro de um novo modelo incorporando com a Secretaria de Cultura, Fertel, o MIS e FCMS e resultará na produção de obras audiovisuais únicas que contarão a história desses 40 anos de MS. Pela capacidade dos nossos profissionais e pelo interesse ao curso temos certeza de que contaremos com uma pós-produção cuidadosa, com depoimentos e imagens divulgando os primórdios da divisão e a construção de um Mato Grosso do Sul culturalmente promissor e, que além de fazer arte da lista dos maiores produtores de grãos do mundo, também detém vários outros títulos que o torna um Estado em pleno desenvolvimento econômico”.

“O Curso de Documentário”, diz o secretário de Cultura, Athayde Nery, “é uma forma de estimular o sentimento de pertencimento que precisa ser construído no sul-mato-grossense. Isso vai construir a relação de nosso Estado, que possui inscrições rupestres de 12 mil anos, que participou da Retirada da Laguna durante a Guerra do Paraguai, que tem uma pista de disco voador, temos fósseis de dinossauros, temos a nossa cultura de fronteira e a tradição indígena. Precisamos nos apropriar da nossa história para saber quem nós somos”.

Serão duas semanas de aulas teóricas à noite. Na parte de produção, os encontros terão flexibilidade de horário, a ser combinado com os grupos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de março. É só clicar no link e preencher o formulário.