Cidadania Dia das Mães é comemorado com Feira Livre de Artesanatos feitos por presos

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da 50ª Promotoria de Justiça em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Conselho da Comunidade, realiza de 10 a 12 de maio deste ano a “6ª Feira Artesão Livre – Especial Dia das Mães”.

A “6ª Feira Artesão Livre” tem como objetivo divulgar o trabalho artesanal produzido no interior das unidades penais de regime fechado de Campo Grande, bem como realizar a sua comercialização, valorizando o esforço da pessoa encarcerada em sua recuperação para o retorno ao convívio social. Parte da renda dos trabalhos será revertida ao próprio custodiado e a sua família.

O projeto cumpre vários objetivos, entre eles, o de expor à sociedade um dos trabalhos laborais existentes no sistema penitenciário do Estado, que possibilita ao custodiado desenvolver habilidades manuais, além de garantir o exercício de uma atividade reconhecida como profissão (Lei nº 13.180/15).

A exposição acontece das 12h às 19h, no Átrio do Fórum da Capital, localizado na Rua da Paz, nº 74, Centro. (Com assessoria).