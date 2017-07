Dupla com 1,5 milhões de views em vídeo de homenagem lança DVD na Capital "Só modão; Paulo Sérgio e Santhiago lançam DVD "Vozes das vozes" no Bar da Bud no dia 22 de Julho"

Por: Tero Queiroz 07/07/2017 às 10:58 Comentar Compartilhar

A dupla sertaneja campo-grandense mais requisitada nas casas noturnas da Capital, lança DVD no próximo dia 22 de Julho, a partir das 23h na Bud Hookah Lounge, mais conhecida como Bar da Bud. Os cantores Paulo Sérgio e Santhiago conhecidos por interpretarem sucessos de Matogrosso & Mathias, Cezar & Paulinho, Chrystian & Ralf e tantos outros sucessos, prometem um DVD ao vivo sem cortes. O DVD foi intitulado "vozes das vozes". Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Segundo Santhiago, o DVD promete algo novo pois, o trabalho é composto por músicas que marcaram a época de ouro da música romântica no Brasil, o 'modão', "Esta gravação será um projeto diferente do que estamos vendo, diferente do que o mercado oferece. Vamos fazer ao vivo a captação, usando o mínimo de recursos pós-gravação, a gravação será exatamente como é o nosso show", explica Santhiago sobre como será gravado o DVD. O artista ainda lembra que a tecnologia e a iformação, chegou de modo acelerado a população e atualmente algo gravado e depois editado acaba soando como superficial, "O público já consegue definir e entender o que é uma produção "maquiada", nós queremos passar verdade aos nossos fãs", comenta o vocalista. Durante passagem de som. Paulo Sérgio e Santhiago. Foto: Reprodução/Facebook O objetivo principal da dupla com essa gravação sem cortes, será levar o apreciador para dentro de seu show, ainda que este esteja vendo através da televisão. Ainda de acordo com Santhiago, o DVD deve conter 25 músicas, entre sucessos dos anos 80 e dois mil. O cantor Santhiago tem 42 anos, é nascido e criado em Campo Grande, já Paulo Sérgio é natural de Presidente Prudente (SP), tem 44 anos. "Chamei o Paulo para acompanhar em uma apresentação que eu tinha em Lucas do Rio Verde (MT), Compo Novo de Parecis (MT) com Alan e Aladin, chegando lá lembrei o convidei para subir e fazer umas modas comigo, depois disso fizemos outros shows juntos e estamos até hoje", lembra Paulo Sérgio, em uma entrevista feita ao site AGORAMT em Mato Grosso. Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Os artistas são reconhecidos não só no âmbito local, pois segundo Santhiago já receberam elogios de nomes nacionais, "Nossa dupla já foi elogiada por nomes nacionais... Xororó, Zé Rico, Leonardo, Daniel

e Gilberto e Gilmar", comenta orgulhoso Santhiago. Os amigos, trabalham em outras funções, Santhiago é funcionário público e conta que a Paulo Sérgio tinha uma outra dupla, que acabou se desfazendo, foi quando ele [Santhiago] e Paulo Sérgio, perceberam após cantarem juntos que daria para fazer um som legal, " Cantavamos juntos a muito tempo, começamos na brincadeira e até hoje não paramos", brinca Santhiago. "O Paulo não é muito ligado em redes sociais, mas fazemos lives para facebook, eu acho nescessário as redes sociais", destaca o cantor. Só modão Foto: Reprodução/Facebook A credibilidade e a confiança dos donos de casas noturnas na Dupla Paulo Sérgio e Santhiago, levou os empresários a acredirem em um domingo 'só de modão', "Nós fazemos no bar da Bud, começamos com um público aproximado de cem pessoas, agora já chegamos a 500 pessoas", ressalta sobre o projeto de modão que desenvolvem nas casas noturnas sertanejas da Capital. 1,5 milhões Nas redes socias a dupla tem vídeos que somam mais 1,5 milhões de visualizações no Facebook, em um vídeo que Paulo Sérgio Santhiago faz uma homenagem a dupla Chrystian & Ralf , com o sucesso 'Noite de Tortura'. A proposta da dupla campo-grandense é trazer e deixar uma homenagem gravada a uma geração inteira de apaixonados pelo 'modão', "Já vai para quase seis anos de dupla, a ansiedade é grande, mas estamos com boas expectativas", finaliza Santhiago. Paulo Sérgio completou 45 anos ontem e fala sobre de onde vem todo esse talento e inspiração, "Minha inspiração vem de Deus", finaliza Paulo. Serviço O lançamento do DVD será Bud Hookah Lounge, localizado na Av. Afonso Pena, 4227 - 2° piso - Jd. dos Estados em Campo Grande.