Em nova turnê Leonardo e Eduardo Costa voltam a Campo Grande

Sucesso de público e crítica, o show “Cabaré” com Leonardo e Eduardo Costa volta a Campo Grande, mas dessa vez com a turnê Night Club, no dia 11 de março, sábado, no Diamond Hall.

Ícones da música popular, Leonardo e Eduardo Costa levaram para frente da plateia a sintonia pessoal e musical. Compartilhando da mesma autenticidade e alegria, transformaram o Cabaré em um grande espetáculo: cenário, balé, iluminação, repertório com clássicos dos anos 80, mas principalmente com dois showmen no palco. Não à toa, o show já foi visto por mais de 2 milhões de pessoas, com recorde de público em diversas cidades brasileiras.

Em 2014, a música brasileira ganhou o registro de um dos grandes encontros do sertanejo. No mesmo palco, todo talento, história, irreverencia e ousadia de dois ídolos. Em 2015, Leonardo e Eduardo Costa levaram para a estrada a parceria que fora dos holofotes já deu certo há muito tempo. No show que ganhou os quatro cantos do país, em mais de 180 apresentações até o momento, o público pode perceber a amizade verdadeira que os dois cantores mantêm.

Em sua primeira edição, o projeto “Cabaré, contou com mais de 180 apresentações pelo Brasil, inclusive passando por Campo Grande. Neste novo capítulo de sua história, o repertório segui o mesmo padrão do primeiro DVD, com grandes sucessos da música sertaneja, como “As Andorinhas”, “Telefone Mudo”, “Crises de Amor”, “Moreninha Linda”, “Viva a Vida”, “Duas Camisas” e muitos outros.

Com um cenário que simula o clima dos mais famosos cabarés do mundo, “o projeto está mais moderno, podendo ser comparado também aos grandes musicais americanos da Broadway”, explica Eduardo Costa, elogiando a cenografia assinada por Zé Carratu.

As imagens do “Cabaré Night Club” ficaram a cargo de Joanna Mazzuchelli, que assinou também o primeiro projeto. A produção musical é de Eduardo Costa, Romário Rodrigues e Leandro Porto.

Em Campo Grande, o Cabaré Night Club acontece no dia 11 de março, sábado, no Diamond Hall.

Serviço

Área Premium - Open Bar de Cerveja, Refrigerante e Água

1º lote: R$ 120,00 - Esgotado

2º lote: R$ 150,00

Mesas para 8 pessoas: Open Bar de Cerveja, Refrigerante e Água e Open Food

Setor A: R$ 3.900,00

Setor B: R$ 3.200,00

Setor Privilege

R$ 5.000,00

Ganha uma Cachaça Cabaré





Posto de Venda

Área Premium: Gugu Lanches

Mesas e Área Preminum: Santo Show 67 - 9 9943 8925

Informações

67 - 3025 4006