Mundo Empresa vai contratar dupla para viajar o mundo comendo na casa de pessoas desconhecidas

O Dinneer.com, uma empresa de jantares compartilhados, anunciou que está buscando duas pessoas para “O melhor emprego do mundo” os contratados viajaram pelo mundo com todas despesas pagas. O Dinneer faz parte do novo setor de empresas de economia compartilhada, como Uber e Airbnb. A ideia é conectar pessoas que amam cozinhar em casa (anfitriões) com visitantes, pessoas que querem uma experiência gastronômica nova que fuja do tradicional restaurante.

Inicialmente, os novos funcionários deverão visitar os países em que o site atua, de acordo com o roteiro de cada continente, avaliar os jantares dos anfitriões que são cadastrados na plataforma.

O candidato deve gostar de cozinhar, comer qualquer tipo de comida além de ter disponibilidade para cumprir o roteiro de viagens de alguns meses.

Entre as características que eles citam para a dupla estão se dar bem na frente das câmeras, ser um bom anfitrião, gostar de escrever, ter espírito aventureiro, estar em redes sociais e ser muito sociável.

Cozinheiros participarão de documentário

Além de atuar no Brasil, a plataforma também atua em mais 42 países. Grandes centros como Londres, Toronto, Lisboa e Buenos Aires retratam a principal fonte de interessados na plataforma, os expatriados. Brasileiros que moram fora e que sentem saudade da comida brasileira. Ou que cozinham e desejam conhecer outros brasileiros que moram em sua cidade.

Durante a viagem a dupla irá produzir um documentário sobre comida brasileira pelo mundo e as particularidades de cada cultura. O documentário será exibido em um canal de TV.

As inscrições se encerram no dia 11 de julho através do link www.dinneer.com/jobs

