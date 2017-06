Aniversário do Livro Fãs de Harry Potter organizam festa de aniversário com bolo e filme da saga "Após o sucesso do "1º Beco Diagonal" de Campo Grande, onde o foco foi a venda de produtos para fãs da franquia, esta a comemoração será mais íntima"

Em mais uma colaboração entre a Ordem de Merlin e a XD Comics, será comemorado neste final de semana, domingo (25), o 20º aniversário do lançamento do livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal", em Campo Grande.

Apesar do aniversário oficial ocorrer no dia 26 de junho, na segunda-feira, os organizadores optaram por realizar o evento um dia antes, no domingo, "Escolhemos o dia 25, por ser um domingo. Um dia que a maioria das pessoas podem ir", explica Simy Caroline Suzukawa (25), uma das organizadoras da Ordem de Merlin.

Durante o 1º Beco Diagonal de CG. Foto: Divulgação/Assessoria

Após o sucesso do "1º Beco Diagonal" de Campo Grande, onde o foco foi a venda de produtos para fãs da franquia, esta a comemoração será mais íntima, de acordo com Simy este evento é voltado para os nerds e geeks da Capital, amantes de Harry em nível hard (nível máximo, difícil no inglês), "Será uma confraternização para os potterheads de Campo Grande. Todos estão convidados!", finaliza Simy.

O universitário Leonardo Ribeiro (19), destaca a importância do evento, "Um evento desse tipo é muito importante primeiro porque acaba unindo toda essa galera 'potterheads' que tem espalhada por Campo Grande", comenta.

Foto: Divulgação/Assessoria

E ainda segundo Leonardo, em eventos oferecidos a esse público é aonde se sentem à vontade, "Nós podemos vestir nossos cachecóis e brasões da nossa casa (escola da saga) e mostrar todo esse amor que a gente tem por essa saga maravilhosa, sem o medo de sofrermos alguma repressão, porque esses eventos são principalmente sobre união", explica Leonardo.

Poções mágicas para bruxos. Foto:Divulgação/Assessoria

O local do evento será na XD Comics, loja conhecida do público geek e nerd. "Esperamos que todos possam se divertir no dia. A loja está sempre de braços abertos para receber vocês. E é claro, sintam-se livres para se vestir a carater!", convida Jéssica Carvalho (21), sócia-proprietária da XD Comics. "Tragam suas almofadas e tapetes", completa Jéssica.

Serviço

A comemoração dos 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal acontece neste domingo, ás 17h00 na XD Comics, localizada na Rua Uberlândia, Nº 28, Vila Rosa Pires.

Mais informações no evento do Facebook , na página da Ordem de Merlin e na página da XD Comics. (Com assessoria).