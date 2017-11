Arte Filme paraguaio indicado ao Oscar 2018 será exibido em Pedro Juan "'Los Buscadores' será exibido com a oportunidade do público assistir e conversar com os protagonista"

Foto: Divulgação/Assessoria O drama paraguaio "Los Buscadores", indicado para concorrer ao Oscar 2018 de melhor filme latino, terá duas exibições especiais em Pedro Juan Caballero, nesta sexta-feira (10). As sessões serão realizadas às 18h e 20h30 na sede da governadoria da cidade. Para quem vive em Ponta Porã, é a chance de cruzar a fronteira e aproveitar a sessão. A obra, produzida em 2017, trata de um tema que ocupa boa parte do imaginário popular dos paraguaios e, de quebra, dos sul-mato-grossenses da fronteira: a busca por tesouros que teriam sido enterrados durante a Guerra do Paraguai (1864-1870). Na sinopse, um jovem encontra um mapa em um livro que pertencia à seu avô e acredita que ele o guiará para um tesouro escondido durante a Guerra do Paraguai. Com amigos ajudando na empreitada, ele decide ir atrás da suposta fortuna escondida. O filme dirigido por Juan Carlos Maneglia e Tana Schémbori será exibido com a oportunidade do público assistir e conversar com os protagonistas. Depois de cada sessão haverá debate, além de fotos e autógrafos com o elenco. Para entrar, os ingressos custam 20 mil guaranis, o equivalente a R$ 16,00. Confira a trailer abaixo: