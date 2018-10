Cultura Grupo de teatro campo-grandense estreia nessa quarta-feira temporada em São Paulo O convite à apresentação em São Paulo é um fato inédito no cenário sul-mato-grossense

Foto: Reprodução/ Vaca Azul

O Grupo UBU de Artes Cênicas, conhecido do público campo-grandense pelos espetáculos que exercitam várias línguagens do teatro, circo, mambembe, inicia nesta quarta-feira (10) na cidade de São Paulo- SP uma longa temporada no circuito teatral da Secretaria de Cultura da Capital paulista.

Com o espetáculo, “Uma Moça da Cidade”, recorde de público em MS e ganhador de vários prêmios na categoria teatral.

A estreia, marcada por ingressos gratuitos e esgotados será no Centro Cultural Tendal da Lapa nesta quarta-feira (10), com início previsto para às 15 horas e que será seguido pela participação do Grupo e do espetáculo no sofisticado e aclamado evento de 72 horas de teatro do nacionalmente conhecido Satyrus.

Segundo o grupo, haverá apresentação nas Satyranas no dia 11 de outubro as 22;30 horas na sala R1 da SP escola de Teatro na Praça Rosvelt, reduto cultural teatral paulistano. A temporada segue até dezembro e o grupo irá perfazer 6 centros culturais, além de ocupar o CTI, conhecido e resistente grupo de teatro da Capital com uma curta temporada ainda em outubro.

O convite à apresentação em São Paulo é um fato inédito no cenário sul-mato-grossense e segundo André Mendes, coordenador de teatro da Secretaria de Cultura de São Paulo, fato raríssimo na gestão cultural paulistana, o espetáculo foi convidado para pequenas temporadas no CTI – Cia de Teatro de Investigação - conhecido e prestigiado reduto cultural do fazer teatral e do posicionamento cultural de artistas e intelectuais da cidade.

Segundo Anderson Bosh, que é o autor e está em cena no espetáculo, juntamente com Douglas Moreira e Fagner Saraiva, Uma Moça da Cidade, nasceu dos Prêmios EM cena Brasil 2001 e 2002 da FUNARTE.

O espetáculo conta a história de “Ambrosina”, quando esta sai de ‘Baianópolis’, no interior de MS, para ir morar na cidade grande. Leia uma crítica do espetáculo aqui.