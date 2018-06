'6 mil páginas em três anos' Históriador descobre primeira obra pictórica de Leonardo Da Vinci "Pela primeira vez exposta ao mundo"

Retrato de autoria desconhecida de Leonardo Da Vinci. Wikimedia Commons Foto: Reprodução/Web

O primeiro trabalho pictórico do gênio do Renascimento Leonardo Da Vinci foi um azulejo datado em 1471 no qual está representado o Arcanjo Gabriel, anunciou nesta quinta-feira o especialista de arte Ernesto Solari, que apresentou a peça em um ato em Roma.

O professor expôs a peça "pela primeira vez ao mundo" em Roma e defendeu a autencidade, que ficou evidente em um estudo de 6 mil páginas realizado durante três anos com diferentes análises técnicas, científicas e históricas.

Trata-se de um azulejo em terracota quadrado, propriedade da nobre família Fenice da Ravello, que foi feito por um jovem Leonardo com 18 anos e meio, explicou.

Sua assinatura, "Da Vinci lionardo LDV", figura no rosto do próprio Arcanjo, parcialmente mimetizada na mandíbula.

"Esta obra é 100% de Leonardo, é a primeira", disse Solari, reputado especialista sobre a obra do gênio renascentista.

A obra, protegida em uma urna e por dois agentes de segurança, tem 20 centímetros de comprimento e largura e 1,2 centímetro de espessura e mostra o rosto, busto e a parte superior das asas de um arcanjo Gabriel de lado, coroado com uma auréola dourada.

O especialista considerou que é a obra mais antiga do gênio que chegou até nossos dias e conta com sua primeira assinatura, da esquerda para direita e coberta pela última camada de cozimento do azulejo, o que demonstra que não foi falsificada posteriormente.

Por outro lado, antecipou que "com muitíssima probabilidade é um autorretrato de Leonardo, o primeiro em absoluto", segundo a comparação com a sequência de outros retratos.

A grafóloga Ivana Rosa Bonfantinio explicou que para o estudo da assinatura foi empregada a mesma técnica que para os tribunais e destacou que, com base nos resultados, "podemos afirmar que é a primeira obra realizada e assinada por Leonardo Da Vinci, em 1471".

O professor Solari disse que o valor desta obra "não é estimável" ao ser a primeira e opinou que o Estado deveria adquiri-la para mostrá-la ao público.