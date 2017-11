“Bugre Rima com Estrelas” Jornalista abre caminho na literatura com livro de poesias “Bugre Rima com Estrelas”, de Edson Moraes, será lançado em Campo Grande, Corumbá, Bonito e outras cidades

Aos 62 anos, 43 deles dedicados ao jornalismo, um dos mais conhecidos profissionais que atuam em Mato Grosso do Sul decidiu ingressar formalmente no mundo da literatura. Edson Moraes, um corumbaense filho de cuiabanos radicado em Campo Grande desde 1978, está lançando neste final de ano sua primeira obra autoral, o livro de poesias “Bugre Rima com Estrelas”.

Com 64 páginas e 44 poemas e poesias, “Bugre Rima com Estrelas” terá seu primeiro lançamento dia 1º de dezembro, na Livraria Le Parole, em Campo Grande. Mas haverá outras sessões de lançamento em Corumbá, Bonito e, possivelmente, outras cidades que já manifestaram interesse.

Com chancela da Biblio Editora, a obra tem a coordenação editorial de Rogério Fernandes Lemes, revisão e apresentação da escritora Sylvia Cesco, prefácio de André Luiz Alves, presidente da UBE-MS (União Brasileira de Escritores), e recomendações do músico e cantor Geraldo Espíndola, da jornalista e conferencista de sustentabilidade Míriam Duailibi, do ator Chao Chen, da documentarista e produtora de conteúdo cultural Mara Silvestre e do cineasta Joel Pizzini.

TIMIDEZ - Para publicar as suas poesias Edson confessa que teve primeiro de superar a timidez de quem demorou décadas para levar a sério a hipótese de tornar-se de fato e de direito um escritor. “Eu apenas escrevia e apenas escrevo. Leio, penso, e escrevo de escrever instintivo e de escrever pensado. Visibilidade sempre quis pouca, mas somente para as mensagens e ideias que quero tirar de dentro de mim”, afirma. Por isso mesmo desde que começou a poetar e fazer seus artigos, ainda criança, imaginava bastar uma reprodução num caderno, numa página de jornal ou numa superfície rasurável qualquer, fosse a parede do quarto, uma casca de árvore ou um chão de areia.

A pressão para publicar o livro apareceu quando seus pais, pessoas humildes e sem instrução escolar, porém autodidatas, passaram a insistir com razão religiosa e cristã, dizendo que dons artístico-culturais são concedidos por Deus a escolhidos que têm a obrigação de compartilhá-los. A esse impulso vieram outros, sobretudo de seus círculos afetivos e, especialmente, da família (a mulher, Suely, e os filhos Rodrigo e Paulo, cantores e músicos, e da filha Mariana, psicóloga), e de uma figura emblemática em sua vida: Antonio Datrino, o profeta Gentileza, que fez de seu apelido um propósito maior no sentido da própria existência.

“Gentileza é matéria-prima da convivência, do respeito, do amor. E também da liberdade. Só quem ama e é gentil pode ser livre, ainda que esteja num cárcere”, define. “Se me perguntam qual a razão da poesia que escrevo tenho a resposta nas duas pontas da língua: convivência. Conviver é o verbo que me move”, emenda, antes de frisar que até sua solidão, quando vem, é gregária, quer companhia.

O nome do livro reporta-se às origens de sua vida. Edson nasceu em Corumbá, a cidade que segundo a lenda dos índios bororó surgiu de uma estrela atirada por Deus no espaço. “Lenda Bororó”, poema do poeta simbolista corumbaense Pedro de Medeiros (1891-1943), narra essa concepção mística dos nativos. Filho de pais cuiabanos com ascendência de negros, índios e espanhóis, Edson revela traços que costuma batizar de “DNA andino-pantaneiro”. Por isso usa de forma afirmativa a expressão “bugre”, criada pelos colonizadores e aventureiros europeus como traço depreciativo na anatomia dos povos originários.

Sem nenhum tipo de financiamento oficial, Edson Moraes bancou os custos de seu primeiro livro com a venda antecipada de exemplares. Encomendou 300, para pagar em duas vezes. As vendas garantiram o contrato com a gráfica e editora. Porém terá que encomendar mais exemplares, porque precisa de estoque para os lançamentos em Corumbá e de Bonito, que está para ter sua Feira Literária reconfirmada para este ano.

SERVIÇOS

Obra e título: Livro “Bugre Rima com Estrelas”

Gênero: Poesia

Autor: Edson Moraes

Lançamento e horário: 01/12/2017, a partir de 18h

Local: Livraria le Parole

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 1126, Jardim dos Estados

Campo Grande-MS