'+ Cultura' Lei Rounet traz grande espetáculo infantil com 15 apresentações gratuitas para a Capital "Com tradução em libras e audiodescrição, 'Aventuras no Mundo Encanado', educa através do teatro e formula a conscientização ambiental"

O espetáculo “Aventuras no Mundo Encanado” realiza nos dias 02, 03 e 04 de outubro 15 apresentações gratuitas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Em tempos que se fala que a Lei de incentivo Rounet não democratiza o acesso a cultura, o Ministério da Cultura e Águas Guariroba, provam o contrário, trazendo o espetáculo de forte ensino do dever de respeito ao meio ambiente. A peça infantil será apresentada no Teatro Prosa do SESC Horto.

O projeto cultural traz uma novidade: além da tradução simultânea em libras - Língua Brasileira de Sinais -, agora as peças contarão com o recurso da audiodescrição voltada para pessoas com deficiência visual. As apresentações têm como foco conscientizar a população local sobre o meio ambiente.

No pantanal, as araras, peixes, capivaras, onças, tamanduás, jacarés lutam para sobreviver num mundo cada vez mais ocupado pelos seres humanos. A protagonista desta história é a Arareca, uma arara azul que adora fazer rimas e cantar Rap, que vendo o seu habitat ser destruído e sua espécie ameaçada de extinção, vai com a família até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para conscientizar os seres humanos sobre a importância da preservação ambiental.

De acordo com o coordenador de Projetos Sociais da Águas Guariroba, Willian Carvalho, a peça permite que a criança conheça desde cedo a importância da preservação do meio ambiente através de uma forma divertida e lúdica. Auxiliando na conscientização sobre um tema essencial para a sociedade.

“Através do Teatro e da música temos a oportunidade de sensibilizar as pessoas e nesse caso principalmente as crianças que aprendem de uma forma lúdica e atrativa um tema de tanta relevância que é a preservação do meio ambiente. Através da arte conseguimos unir conceitos como conscientização, aprendizado e diversão nessa peça teatral”, destaca o coordenador.

Além da cidade de Mato Grosso do Sul, a peça passa por mais seis estados (Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Piauí e Maranhão). De 2013 a 2017, o espetáculo “Aventuras do Mundo Encanado” realizou 518 apresentações gratuitas pela Lei Rouanet e impactou diretamente cerca de 115 mil crianças.

“Nosso projeto visa levar o teatro aos mais variados contextos e trabalhar a conscientização ambiental de forma leve, descontraída e de fácil entendimento, fazendo com que as crianças percebam o papel importante que tem na preservação do meio ambiente e desenvolvendo o senso de responsabilidade desde cedo”, explica Paulo Pontes, produtor da 3 Apitos Cultura.

Serviço:

Apresentações “Aventuras no Mundo Encanado” – Campo Grande/MS

Data: 02/10

Horário: 14h, 15h30, 16h30 e 19h

Local: Teatro Prosa - SESC Horto - Rua Anhanduí, 200 - Centro, Campo Grande/MS

Data: 03/10

Horário: 8h, 9h30, 10h30, 14h e 15h30

Local: Teatro Prosa - SESC Horto - Rua Anhanduí, 200 - Centro, Campo Grande/MS

Data: 04/10

Horário: 8h, 9h30, 10h30, 14h, 15h30 e 16h.

Local: Teatro Prosa - SESC Horto - Rua Anhanduí, 200 - Centro, Campo Grande/MS. (Com assessoria).