Retorno Linda Hamilton volta em novo 'O Exterminador do Futuro'

James Cameron anunciou ontem (19) que a atriz Linda Hamilton estará de volta no novo filme da série "O Exterminador do Futuro". A trama, entretanto, terá como personagem central uma atriz mais jovem que a veterana de 60 anos, com quem o cineasta foi casado no final dos anos 1990.

"Importante como ela foi para questões de gênero e astros de ação no passado, vai ser uma enorme declaração ter de volta a guerreira veterana que ela se tornou", adiantou Cameron em evento realizado nesta terça (19), segundo reportagem do Hollywood Reporter.

A atriz americana, indicada aos prêmios Saturn Award, Emmy e Golden Globe, deve dar vida, outra vez, à heroína Sarah Connor, que estrelou os dois primeiros filmes da série. No papel, ela defendia o seu futuro filho, que liderava a resistência contra máquinas, de um robô assassino enviado do futuro.

Ainda não há data prevista para o novo lançamento da série, mas a expectativa é que ocorra no próximo ano. De acordo com James Cameron, já estão abertas as buscas por uma atriz de 18 anos para interpretar o papel principal na série. O último longa lançado pelo projeto, "O Exterminador do Futuro: Gênesis", não obteve o sucesso esperado pelo público e arrecadou somente US$ 440 milhões na bilheteria mundial.

"Dobramos o tempo e temos personagens do presente e do futuro. Serão basicamente novos personagens, mas Linda e Arnold [Schwarzenegger] estarão lá para ancorar tudo", antecipou. A direção do novo filme ficará a cargo de Tim Miller, de "Deadpool".