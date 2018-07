Abrigo dos Bichos ONG da Capital realiza 5º Arraiau-auau beneficiente em prol dos animais "Toda a verba arrecadada é usada na manutenção da instituição, que tem gastos frequentes com ração, vacinas, medicamentos, tratamentos e cirurgias para os animais que resgata e atende"

Foto: Reprodução/G1MS/Imagem ilustrativa

Acontece no dia 14 de julho (sábado) o 5º Arraiau-auau, a festa julina beneficente da ONG de Proteção Animal Abrigo dos Bichos em prol da causa animal. Toda a verba arrecadada é usada na manutenção da instituição, que tem gastos frequentes com ração, vacinas, medicamentos, tratamentos e cirurgias para os animais que resgata e atende.

A ONG espera receber cerca de 300 pessoas que vão poder saborear os pratos típicos, ouvir música ao vivo, concorrer a prêmios e, claro, ajudar a causa. Haverá também espaço kids com muitos brinquedos infantis. De acordo com Diogo Zampieri, Diretor de Comunicação da ONG, o preço do convite é R$ 5,00, mas a ideia é que a população se engaje e pague o quanto desejar acima desse valor, como uma forma de doação.

“É um evento beneficente, mas é também uma oportunidade para a família e amigos se encontrarem em um ambiente agradável, com preços extremamente acessíveis e música ao vivo. Na venda dos ingressos e durante a festa, aceitaremos doações de qualquer valor. A ONG segue um estatuto rígido e dentre as nossas obrigações, também devemos prestar contas. Tudo que for gasto e arrecadado no evento, será de conhecimento público”, afirma Diogo, reforçando a seriedade da instituição.

Sobre o Abrigo dos Bichos

Fundada há 17 anos, o Abrigo dos Bichos realiza diversas funções de caráter público e assistencial. Entre as principais ações estão o resgate de animais atropelados ou em situação de risco sem tutores identificados, conscientização da população com relação a doenças e maus-tratos animais, campanhas de castração e vacinação para pessoas carentes e denúncias de casos de maus-tratos.

A ONG também luta junto ao poder público por leis e iniciativas que beneficiem a saúde pública, respeitando a vida animal.

Serviço

O 5º Arraiau-auau acontece no dia 14 de julho a partir das 18h na Sociedade São Vicente de Paulo, localizada na rua Abrão Julio Rahe, nº 810.

Para participar como patrocinador ou fazer uma doação em dinheiro, alimentos ou decoração, entre em contato pelo número (67) 9 9605-9887, Bruna Zampieri.

Para acompanhar o trabalho da ONG Abrigos dos Bichos, siga nas redes sociais e para comprar seu ingresso, acesse http://bit.ly/arraiau-auau-ingresso.