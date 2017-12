“Bugre Rima com Estrelas” Poesia de jornalista amplia acervo literário de MS Depois da capital, Edson Moraes lança livro em Bonito e Corumbá

Com a presença de familiares, amigos, leitores e expressões do universo cultural e político, o livro de poesias “Bugre Rima com Estrelas” foi lançado na noite de sexta-feira, 1º, na Livraria Le Parole. Trata-se da primeira obra literária do jornalista e escritor corumbaense Edson Moraes. Com 44 poesias, prefácio e apresentações de Sylvia Cesco, André Luiz Alvez, Chao Chen, Geraldo Espíndola, Joel Pizzini e Míriam Duailibi, o livro tem a chancela da Biblio Editora. Com a venda antecipada de pré-lançamento, uma segunda edição já foi impressa. O livro está à venda na Livraria Le Parole (Rua Euclides da Cunha, 1126, Jardim dos Estados, Campo Grande-MS).

Em um espaço simples e intimista ambientado pela produtora de conteúdo Mara Silvestre, o escritor autografou, contou um pouco de sua trajetória desde a infância e a juventude em Corumbá e emocionou-se com o sarau improvisado por convidados que tomaram a iniciativa de declamar poesias do livro.

A empresária Luciana Rondon, proprietária da Le Parole, fez as honras da casa. Os filhos do autor contribuíram com a organização e o entretenimento cultura: Mariana Moraes e os músicos e intérpretes Rodrigo Moraes e Paulo Caballero, que com Simona, Zé Du e Lázaro Gomes deram o aplaudido brinde musical aos convivas. Os artistas plásticos Jonir Figueiredo e Marilena Grolli presentearam o poeta com quadros e gravuras autorais.

Na próxima quinta-feira, 7, Edson Moraes vai lançar o livro e participar da roda literária “Dedo de Prosa”, parte da programação oficial da III Flib (Feira Literária de Bonito). E ainda no dia 15 deste mês fará o lançamento em sua terra natal, Corumbá, evento agendado para às 19h30min na Casa da Memória Dr Gabi. O antigo casarão pertenceu ao pecuarista e mecenas cultural Gabriel Vandoni de Barros, falecido em 1988. Foi revitalizado pela Prefeitura em parceria com a Fundação de Cultura e Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico (Fuphan).

Entre os convidados que prestigiaram a estreia de Edson Moraes na arte literária estavam os presidentes da Academia Sul-mato-grossense de Letras, Henrique Medeiros, e da União Brasileira de escritores, André Alvez; os poetas, escritores e historiadores Sylvia Cesco, Raquel Naveira, Alisolete Weingartner, Sebastião Barbosires, Samuel Medeiros, Fábio Gondim, Valmir Corrêa, Lúcia Salsa Corrêa; os artistas plásticos Jonir Figueiredo e Marilena Grolli; os músicos Simona, Zé Du, Lázaro Alves Gomes e Edu Wegrzyts; os jornalistas Bosco Martins, Márcia Brambilla, Sérgio Cruz, Jota Menon, Marília de Castro, Fernando Soares, Suki Ozaki, Nílson Pereira, Alex Fraga, Arthur Mário e Gino Rondon; o senador Pedro Chaves; os empresários de comunicação e publicidade Ricardo Nabhan, Mônica Nabhan e Emídio Milas; a ex-secretária de Trabalho e Ação Social, Tânia Garib.