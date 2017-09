Pedido Rezende fez pedido a Record antes de sua morte e emissora cumpriu

Lutando contra um câncer no pâncreas e no fígado, Marcelo Rezende, morto no último sábado (16) ficou afastado da Record no período mais crítico da doença. Nessa fase, o apresentador fez um pedido especial à emissora onde trabalhava e foi prontamente atendido. O desejo de Rezende era que o canal não preparasse nenhum material sobre ele antes que sua morte fosse confirmada.

Segundo informações, as notícias sobre o falecimento do apresentador só foram preparadas depois que sua morte foi confirmada. Até a última sexta-feira (15), a direção da Record proibiu todas as produções de pegar qualquer imagem relacionada ao apresentador do 'Cidade Alerta' no arquivo da emissora.

O programa 'Hora do Faro', por exemplo, que já estava gravado e trazia material sobre Rezende, não exibiu nada sobre o assunto.

Marcelo Rezende faleceu às 16h45 (horário MS) do sábado (16) e a Record anunciou somente às 18h12 (horário MS). O anúncio foi feito por Reinaldo Gottino.