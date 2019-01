Salomé Bar Salomé Campo Grande reinaugura em novo endereço

Na última quinta-feira, dia 10 de janeiro, o Salomé Bar Campo Grande abriu as portas para o público em sua reinauguração. Em novo endereço, o bar também apresentou novidades no cardápio e foi recebido muito bem pelos campo-grandenses, que fizeram filas para prestigiar o boteco moderno.

José Marcos Braguin, diretor executivo da Rede Salomé Bar, conta que a reinauguração foi um sucesso e que a nova fase do bar foi bem recebida por todos. “Neste novo endereço, temos um bar maior em 150 m², um telão de led 120’, outros telões e TV’s, além de um ambiente mais moderno e mais arejado, com varanda externa. Tivemos fila de espera em alguns momentos da noite e aprovação de todos os clientes que estiveram presentes”.

Além de novidades na estrutura do bar, o cardápio também ganhou itens novos, como porção de carne de jacaré, porção de iscas de pintado e porção de lambari, além de drinks como Moscow Mule, Gin Tônica e Tropical Gin.

“Temos um ambiente totalmente diferenciado, um cardápio de boteco com qualidade e atrações para o público. Estamos com ótimas expectativas quanto a esse novo local e acreditamos que as mudanças realizadas trarão uma melhor, e mais completa, experiência ao cliente”, afirma José Marcos.

O Salomé Campo Grande está localizado na Rua Joaquim Murtinho, 242, em esquina com a Rua Pedro Celestino, no Centro.