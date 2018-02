Em show beneficiente Várias bandas da Capital se unem para ajudar amigo a comprar novos equipamentos após assalto Grande show acontece amanhã no Jack Music Hall com: Avant, Feedback, Dreew, Tributo Brasil, On the Road e Souldbra

Seis bandas musicais de Campo Grande estão organizando um show beneficente que acontece amanhã, quinta-feira (22) para ajudar um músico. O evento está programado para ocorrer a partir das 20h, no Jack Music Hall. Nando Dutra, vocalista da Souldbra está coordenando esse verdadeiro encontro e disse que é para ajudar o tecladista Bruno Piva a arrecadar dinheiro para comprar novamente os equipamentos de trabalho, câmeras e apetrechos de filmagens, que foi roubado do músico na Cervejaria da Floresta, localizada no Bairro Tiradentes, a Cervejaria que não oferece segurança para o veículo de seus clientes e afirma não ter responsabilidades sobre os mesmos.

Nando, Piva, integrantes da banda e pessoas envolvidas estavam em uma reunião para determinar pontos da gravação de projetos futuros, ao sairem da Cervejaria da Floresta foram surpreendidos, o vidro do carro de Piva tinha sido quebrado e seus equipamentos que estavam no carro foram levados, de acordo com os músicos.

“Chamamos esse evento de League of Bands Solidário pra ajudar um amigo músico e fotógrafo, que foi roubado há algumas semanas. Ele teve o carro destruído e os ladrões levaram sete mil reais em equipamentos que era usado por ele nos trabalhos que fazia.Nos movimentamos e precisamos ajudá-lo porque a família dele aumentou a pouco tempo com a chegada do filho, e os equipamentos eram de suma importância para o trabalho que ele desenvolve. É a única fonte de renda da família”, explicou ao artísta ao Blog do Alex Fraga.

Além da banda Souldbra, estarão participando do evento solidário a On The Road que faz um rock muito interessante e que tem um público cativo. A banda Souldbra é diferenciada, e com a performance do vocalista Nando Dutra, é hoje considerada uma das melhores no gênero em Mato Grosso do Sul. Ela mostra além de alguns covers, em sua maioria músicas autorais com belas canções. No dia 22 de março está programado uma outra apresentação no Sesc Morada dos Baís onde fizeram um grande sucesso em seu último show no local, deixando em "chama", os espectadores presentes.

Todas as bandas abriram a mão de cachê para colaborar com a causa. Se apresentarão a Avant, Feedback, Dreew, Tributo Brasil, On the Road e Souldbra. Os ingressos custarão apenas R$ 20,00 e é uma oportunidade para quem gosta de uma boa música e também ajudar quem está necessitando.

Você pode está entrando em contato com a banda caso não possa estar no evento masi queira contribuir para ajudar Piva a comprar outro equipamento de trabalho. Contate Souldbra através da sua fan page no Facebook ou ainda garantir seu lugar hoje mesmo através do vocalista Nando Dutra no número: 67 991663340

Ingressos antecipados e informações: R$ 10,00 c/

Ingressos na hora do evento: R$ 20, 00

*Com Blog do Alex Farga.