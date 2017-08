Sucesso Viralizado na web, diretor de 'Anabelle' elogia pegadinha de Silvio Santos O animador exibiu uma "câmera escondida" inspirada no filme de terror

Foto: Web

As pegadinhas de Silvio Santos já viraram um trunfo do dono do SBT para alavancar audiência e viralizar mundo afora. Tanto sucesso rendeu ao apresentador um reconhecimento de peso: o diretor David Sandberg, do filme de terro 'Anabelle', resolveu elogiar o trabalho da equipe da emissora.

Isso porque neste domingo (6), o 'Programa Silvio Santos' exibiu uma "câmera escondida" inspirada no filme da assustadora boneca, que já é sucesso na internet.

"Eles realmente fizeram a lição de casa com detalhes e acontecimentos do filme", disse o diretor de cinema.

O vídeo, que conta com legenda em inglês, já conta com quase 600 mil visualizações no YouTube.