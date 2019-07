EVENTO Voltado à cultura do povo brasileiro, 20° FIB homenageia indígenas Além de artesanatos, artistas indígenas são destaques no Festival 2019

Cantor Indígena Fernando Margarejo do Povo Terena Foto: Reprodução

O 20° Festival de Inferno de Bonito (FIB), da destaque nas culturas dos Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul. Em sua “Edição Comemorativa” traz várias atrações culturais indígena do estado, como; Palestra: Línguas e Culturas Indígenas: Ações de resgate, valorização e fortalecimento; O lançamento do livro: Atikum os índios negros de Mato Grosso do Sul escrito pelo Dr. Giovane Jose da Silva (Unifap); Além de oficinas e exposição e comercialização de artesanatos ambas atração na tradicional Tenda dos Saberes Indígena.

O cantor Indígena Fernando Margarejo, da entinia Terena, fará a abertura da palestra: Línguas e Culturas Indígenas: Ações de resgate, valorização e fortalecimento. Marcada para amanhã (27), às 14h no auditório da Secretaria de Turismo (Sectur), com músicas de seu repertório, cantadas tanto tanto em português como em língua terena.

Mais tarde, às 19h, o artista indígena participará do lançamento do livro: Atikum os índios negros de Mato Grosso do Sul, que será realizado na “Tenda Saberes Indígenas”; montada na Praça da Liberdade, local oficial do FIB.

As exposições e comercialização dos artesanatos Indígenas serão todos dias de evento na das 10h às 22h na Praça da Liberdade.

Margarejo, é cantor compositor, natural da Aldeia Ipegue, de Aquidauana, interior de Mato Grosso do Sul.