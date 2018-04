William Bonner passeia com a namorada e os filhos em shopping no Rio Apresentador do 'JN' foi fotografado de mãos dadas com Natasha Dantas

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 16/04/2018 às 07:20

Foto: © J Humberto/AgNews William Bonner foi visto passeando neste domingo (15) com a família. O apresentador do "Jornal Nacional" foi fotografado de mãos dadas com a namorada, Natasha Dantas, ao lado dos filhos, Vinícius, Laura e Beatriz no shopping Village Mall, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Bonner e Natasha foram vistos juntos pela primeira vez em julho do ano passado.