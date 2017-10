Arte e cultura Workshop de projetos culturais é oferecido para artistas em Dourados "A Secretaria de Cultura oferece gratuitamente instrução de escrita de projetos após abertura do edital FIP"

A Secretaria de Cultura de Dourados oferece workshop de escrita de projetos culturais, para toda comunidade artística interessada.

Os organizadores das oficinas de desenvolviemnto de projetos, informa que o workshop ocorrerá quinta-feira, dia 19 de outubro, às 18h30, na Academia Douradense de Letras, no Parque dos Ipês.

De acordo com a secretaria através dessa ação, os agentes culturais visam melhorar a comunicação da gestão com as demandas de produtores e artistas da cidade, dessa forma facilitando o acesso e compartilhando conhecimentos técnicos com a população da grande Dourados.

Foto: Divulgação/Assessoria

O aprimoramento é oferecido anterior ao fim do edital de projetos aberto no mês passado, o FIP que está aberto para inscrições, desde o dia 2 de outubro e vai até o dia 16 de novembro.

Em sua nova edição o edital douradense contempla cerca de 24 projetos, num orçamento de R$391.200, sendo: 6 projetos de R$25.000; 3 de R$20.000; 7 de R$ 15.000; 7 de R$10.000 e 1 projeto de R$6.200.

Maiores informações podem ser obtidas na página do facebook da secretaria ou mesmo no site.