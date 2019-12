ESPORTE Após polêmica com o Flamengo, repórter deve deixar o esporte da Globo e ir para o 'Mais Você' Jornalista foi afastada pela emissora em junho deste ano

Ana Helena Goebel Foto: Reprodução/TV Globo

A repórter Ana Helena Goebel deve deixar o esporte do Grupo Globo em breve. Segundo o "Observatório da Televisão", ele passará a integrar a equipe do "Mais Você", programa de entretenimento apresentado por Ana Maria Braga nas manhãs da emissora.

De acordo com o portal, Ana ainda não foi totalmente afastada do esporte, o que deve acontecer aos poucos. Em um primeiro momento, ela ficará dividida entre as matérias para o matinal e reportagens especiais na cobertura esportiva. Este período é considerado na emissora como um "teste".

Em junho deste ano, Ana foi afastada da TV Globo por conta de um possível conflito de interesses. A jornalista realizou uma entrevista com o volante Cuéllar, que na época atuava pelo clube carioca e era empresariado por seu marido, e foi acusada de ajudá-lo a forçar uma saída para o exterior.