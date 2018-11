Medalhas Atletas do MS garantem 6 medalhas nos Jogos Universitários

Mato Grosso do Sul, até o momento, já participou de seis premiações no JUBs 2018, em Maringá (PR). No atletismo o sul-mato-grossense Maicon Fernandes, da UCDB, garantiu a medalha de prata na prova de 3.000m com barreiras, João Vitor Pena, da equipe da natação da Católica, também conquistou o segundo lugar, nos 100m costas e nos 200m livre, as atletas do MS, Gabriela Paliano, Milena Pache e Ana Paula Higa ficaram com o bronze, no judô.

A equipe sul-mato-grossense também conta com representantes no basquete e vôlei de praia. Os meninos da UCDB, ganharam a primeira partida contra Goiás por 72x68 e perderam o segundo jogo contra a Paraíba, de 61x81. Já as meninas do vôlei de praia, ganharam a primeira partida contra a equipe do Amazonas, e no segundo jogo contra o Ceará, quem levou a melhor foi a dupla nordestina.

A fase final reúne mais de 3,5 mil atletas na disputa pelo título Universitário. A delegação do MS, conta com 45 atletas, sendo 40 da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 3 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e 2 representantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A delegação sul-mato-grossense tem apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Os JUBs 2018 são uma realização da CBDU, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Maringá e da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU). Patrocínio CBDU: Correios. Apoio CBDU: Gympass e SuperBolla. Parceria Institucional: Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).