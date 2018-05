10 pontos ganhos Com ameaça de perder Caribe para os árabes, "timão" goleia por 7 a 2 "A oferta do Al Hillal alcança o equivalente a R$ 1 milhão por mês"

Técnico do Corinthians Fábio Carile Foto: Reprodução/Luis ROBAY/AFP

Ameaçado de perder o seu vitorioso técnico Fábio Carile para o futebol árabe, com uma proposta milionária, o Corinthians segue em frente na Libertadores: ontem, quinta-feira (17), o time paulista enfrentou o Deportivo Lara, na Venezuela, e goleou por 7 a 2, garantindo a classificação para as oitavas de final, em 1º lugar no grupo G, com 10 pontos ganhos.

Segundo a imprensa paulista, a oferta do Al Hillal alcança o equivalente a R$ 1 milhão por mês e Carile vai responder se aceita ou não depois do jogo de domingo (20) com o Sport, no Recife, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Como técnico, é o atual campeão brasileiro e bicampeão paulista.

Pela Copa do Brasil, o Santos avançou para as quartas de final, também nessa quinta-feira (17), ao perder por 2 a 1 para o Luverdense, no Estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

Como na Vila Belmiro o time paulista goleou o adversário por 5 a 1, poderia perder por até três gols de diferença no Estádio Passos das Emas e ainda assim ficar com o vaga.

O Luverdense precisava de cinco gols de vantagem para se classificar e de quatro para levar a decisão aos pênaltis.

Mas o Santos fez prevalecer a sua confortável vantagem e, mesmo derrotado, ficou com a vaga.